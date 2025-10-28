Mañanera de Sheinbaum: 28 de octubre del 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum participa en una conferencia de prensa y diálogo circular conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, todos los días de lunes a viernes.

Desde este recinto, la mandataria federal presenta avances de los distintos rubros de su gobierno, con el apoyo de los integrantes de su gabinete. Posteriormente, responde preguntas de la prensa relacionadas con los temas de actualidad.

Este martes 28 de octubre, se espera que aborde avances en seguridad y temas relevantes de la agenda nacional, como el paro de “piperos” y productores de maíz registrado el lunes.

