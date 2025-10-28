Pedro Haces recibe a eurodiputados para fortalecer Acuerdo Global Modernizado entre México y la UE

El diputado Pedro Haces Barba dio la bienvenida a la delegación europea en la Cámara de Diputados.

En la Cámara de Diputados, el legislador Pedro Haces Barba, coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena, dio la bienvenida a los eurodiputados que integran la Comisión Parlamentaria Mixta México–Unión Europea, en el marco de la 32ª reunión de este organismo binacional.

El encuentro ocurre en un momento clave para la relación entre México y la Unión Europea, a las puertas de la firma del Acuerdo Global Modernizado, instrumento que actualizará el marco de cooperación política, económica y comercial vigente desde hace más de dos décadas.

“Estamos a las puertas de la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, al mismo tiempo presenciamos un mundo en transformación”, afirmó Haces Barba. Subrayó que los desafíos globales actuales obligan a replantear las alianzas internacionales y actuar de manera conjunta.

El también vicepresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta destacó que ambos parlamentos dialogan como iguales y comparten una historia de colaboración. “Les hago un llamado a que nuestra alianza no sea circunstancial, sino que podamos traducir este entendimiento en certezas para el futuro”, agregó.

Por su parte, el eurodiputado Antonio López-Istúriz, presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea–México, celebró la visita de la delegación al país. “Es la primera vez que venimos a México y nos sentimos contentos de ser recibidos en San Lázaro. La relación entre México y la Unión Europea es estratégica, y debe aprovecharse plenamente”, expresó.

A su vez, la senadora Beatriz Robles, presidenta de la comisión homóloga del lado mexicano, señaló que el Acuerdo Global Modernizado podría firmarse el próximo año y que “ya se ha alcanzado alrededor del 85% de los avances”.

En tanto, el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, recordó que el pasado 1 de octubre se cumplieron 25 años de cooperación bilateral y consideró que este es “un momento clave para consolidar un nuevo marco de entendimiento que abarque temas de igualdad de género, medio ambiente y desarrollo económico”.

Entre los asistentes figuraron también María Teresa Vivaldini, vicepresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea–México, así como los eurodiputados Inese Vaidere, Reinhold Lopatka, Borja Giménez Larraz, Javi López, Jean-Marc Germain, Diana Riba i Giner, César Luena, Alessandro Ruotolo, Enikő Győri, Urmas Paet y Estrella Galán.

