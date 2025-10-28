Retiro de visas procede si se detecta riesgo: es privilegio no derecho

David Arizmendi, vocero de la Embajada de EU en México, ayer, en un video en X.

El vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, David Arizmendi, dejó en claro que ningún estatus, cargo o postura política protege a un extranjero de que su visa sea revocada, si el Departamento de Estado determina que ya no cumple con los requisitos establecidos.

A través de un video publicado en la cuenta oficial de la representación diplomática en la red social X, Arizmendi fue enfático al señalar que “las visas pueden ser canceladas en cualquier momento a discreción del Gobierno de Estados Unidos cuando las circunstancias lo justifiquen, un principio que se aplica igualmente a todos los ciudadanos extranjeros, independientemente de si son funcionarios públicos o privados”.

El Dato: La administración Trump también ha estado revocando visas en otros países de América Latina contra personas percibidas como enemigos políticos e ideológicos.

Al referirse a que han recibido preguntas sobre el proceso de cancelación de visas, indicó que el documento es “un privilegio, no un derecho”, y que cada nación posee la facultad soberana de determinar quién puede ingresar a su territorio.

Detalló que el Departamento de Estado de EU “puede cancelar una visa cuando hay señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla; esto puede incluir situaciones como quedarse más tiempo del permitido, participar en actividades delictivas, representar un riesgo para la seguridad pública o involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o apoyar a grupos terroristas”.

Un aspecto crucial que destacó el portavoz es que “no es necesario que exista una sentencia penal, basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa no conviene a los intereses de Estados Unidos”.

David Arizmendi reveló que se trata de una evaluación continua:

“Este proceso ocurre constantemente, con el Departamento de Estado revisando regularmente las visas otorgadas y cancelándolas cada vez que hay razones para hacerlo, aunque estas decisiones no se hacen públicas por razones de privacidad y se informan directamente a la persona afectada”.

“Todo el proceso está guiado por la ley estadounidense, las políticas internas y el interés nacional. En resumen, Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas”, concluyó Arizmendi.

Las declaraciones se producen en un momento de mayor rigurosidad en la política migratoria estadounidense. Recientemente, una investigación reveló que Estados Unidos habría revocado visas a más de 50 políticos y funcionarios mexicanos como parte de una ofensiva contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados, aunque no se proporcionaron nombres específicos.

Entre la lista de mexicanos a quienes se conoce que les han sido retiradas sus visas, destacan la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su expareja, Carlos Torres, quienes anunciaron recientemente su separación. Asimismo, los músicos Julión Álvarez, la agrupación Los Alegres del Barranco, Grupo Firme, Espinoza Paz y Lorenzo de Monteclaro.

Claudia reitera rechazo a la injerencia; apela al diálogo

› Por Yulia Bonilla

Ante las declaraciones hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra sus homólogos de Colombia, Venezuela y México, donde incluso ha referido la intención de intervenir contra los cárteles, la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su rechazo al injerencismo.

En los últimos días, el republicano lanzó acusaciones contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, al que señaló de ser líder del narcotráfico; además, a Venezuela advirtió operaciones terrestres y encubiertas contra grupos delincuenciales. Sobre México, acusó que son los cárteles de la droga los que gobiernan y que ya piensa en cómo intervenir contra ellos en defensa de su país.

500 armas fueron incautadas por EU con destino a México

Al respecto, la Presidenta declaró que el Gobierno mantendrá la posición de defender la soberanía nacional. No obstante, destacó que hay diálogo con dicho país y se mantienen los acuerdos de coordinación, cuyo eje central es el respeto a nuestra soberanía y a nuestro territorio, y el respeto mutuo.

“Lo hemos manifestado y lo seguiremos manifestando: nuestra Constitución y nuestra convicción, en el caso de México, es siempre la defensa de nuestra soberanía”, dijo.

Además, recordó que el gobierno estadounidense reconoció una incautación de armas histórica dentro de su territorio y que responde a parte de los acuerdos que han establecido.

“El día de ayer (domingo) sacó Estados Unidos una incautación de armas histórica en su territorio… dicen que son 500 (armas) en una publicación, en otra dicen 400. Hoy (ayer) en el Gabinete de Seguridad se mostraron 500.

“Son 500 armas que fueron incautadas, que es parte de lo que hemos estado planteando en las mesas: que no solamente se hable de la droga que pasa de México a Estados Unidos, sino que también se pare el tráfico de armas de Estados Unidos a México”, señaló.

Respecto a las declaraciones hechas por Trump sobre los otros países del continente, Sheinbaum Pardo insistió en el rechazo a las acusaciones hacia otras naciones. Apeló a que los conflictos que se han generado puedan ser resueltos por medio de un diálogo.

“Nosotros no vamos a estar de acuerdo nunca con una intervención o un injerencismo en los países. Nuestra Constitución y nuestra convicción son muy claras: la autodeterminación de los pueblos y cualquier conflicto debe resolverse por la vía del diálogo y la paz. Esa va a ser siempre nuestra posición, siempre”, declaró.