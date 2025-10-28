“Seguimos esperando” que España pida perdón

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que aún se espera a que España responda a la carta enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en la que se llamó a ofrecer una disculpa por lo ocurrido durante la Conquista.

En su conferencia de prensa, la mandataria federal sostuvo que se mantienen las relaciones entre ambos países en lo político, turístico y comercial.

“Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Fue hace poco (a España) la secretaria de Cultura, ha ido la secretaria de Turismo; es decir, hay relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones turísticas. Hay relaciones”, dijo.

El Dato: En marzo de 2019 AMLO solicitó que España admitiera su responsabilidad por las ofensas cometidas en la Conquista y ofreciera “disculpas o resarcimientos que convengan”.

Sin embargo, se mantiene el rechazo a la manera en que ese país respondió a la carta enviada por el exmandatario en su momento, por considerar que se careció de una actitud diplomática.

“Lo que nosotros siempre hemos manifestado es que la manera en que actuaron frente a la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era muy diplomática, solicitando una forma de perdón por las atrocidades del pasado —que lo han hecho muchos otros gobiernos del mundo— fue contestada de una manera poco diplomática y, al contrario, con una campaña que hicieron contra el Presidente López Obrador en España.

6 años tiene desde que México pidió que España se disculpara

“Nosotros, desde la campaña, manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con la manera en que respondieron, pero, además, estábamos de acuerdo en la carta que había enviado el presidente López Obrador; y todavía seguimos esperando esta respuesta”, dijo.

A pesar de esto, recordó que la Embajada de México en España llevó la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, un homenaje al papel de las mujeres indígenas en la conformación de las civilizaciones originarias y en la creación cultural contemporánea.

La exposición reúne 435 piezas provenientes de 25 acervos nacionales y se presenta de forma simultánea en cuatro recintos emblemáticos de Madrid: la Casa de México en España, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Instituto Cervantes.

“Seguimos promoviendo las grandes civilizaciones que llegaron antes de los españoles que formaron nuestro país, y las seguimos promoviendo allá para que las y los españoles sepan la grandeza cultural de México”, declaró la mandataria.

Sobre el deseo expresado por la princesa de Asturias para visitar México y sobre si le extendería una invitación directa, la mandataria respondió: “Vamos a ver”.