Sube a 81 cifra de muertos por inundaciones en la Huasteca

Habitantes realizan labores de limpieza en sus casas, tras intensas lluvias, en Poza Rica, Veracruz.

La cifra de personas que perdieron la vida a causa de las lluvias e inundaciones que azotaron la Huasteca subió a 81.

De acuerdo con el micrositio habilitado por el Gobierno Federal para dar a conocer los detalles de la atención a la emergencia, en Veracruz han fallecido 36 personas; en Hidalgo y Puebla, 22, en ambos casos, mientras que en Querétaro fue un fallecido.

Cifras actualizadas de muertos y desparecidos por lluvias en la Huasteca. ı Foto: Captura de pantalla

Además, se mantiene el reporte de desaparición de 18 personas más: nueve en Hidalgo; siete en Veracruz y dos en Puebla.

Hasta anoche, el reporte era de 65 personas aún incomunicadas, mientras que 223 ya volvieron a estar conectadas; en cuanto a los caminos, 67 permanecen cerrados, mientras que 427 ya fueron reabiertos.

Afectaciones por lluvias en la Huasteca. ı Foto: Cuartoscuro.

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que probablemente a finales de esta semana se volverá a visitar a las comunidades afectadas.

Remarcó que el 1 y 2 de noviembre, aunque son días de festejo, se seguirá trabajando en la atención a los afectados. Estimó que el viernes 31 de octubre podría haber una nueva visita a la región afectada.

