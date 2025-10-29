‘Estoy bien’: Simón Levy comparte video en redes sociales tras confirmar su libertad

Simón Levy, exsubsecretario de Planeación Turística, afirmó que es falso que se encuentre detenido al compartir un video en redes sociales.

Previamente el exfuncionario mexicano había realizado una entrevista en dónde confirmó que estaba libre, sin embargo, había recibido un atentado en su contra en la ciudad de Washington DC.

Pese a la confirmación de detención por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Levy aseguró que nunca había sido arrestado, y que no se encontraba en Portugal, como se afirmaba.

Mexicanos:

Estoy perfectamente bien.

Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más.

Estoy bien y bien de salud.

Los quiero, voy a descansar hoy. — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 29, 2025

Simón Levy comparte video

Minutos más tarde de esta entrevista, y mientras muchos especulaban si de alguna forma había sido falsa, Levy subió un video en el que agradeció las palabras de aliento que recibió, además de reiterar que se encuentra bien.

“Estoy perfectamente bien, hace 10 o 12 horas tuve un percance delicado de mi vida, por fortuna salí ileso, estoy bien de salud y bueno quiero que me vean, aquí estoy físicamente libre”, dijo.

De igual forma bromeó asegurando que no era un ‘metaverso’, que era él e inclusive saludó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien minutos antes de este video había dicho en la Mañanera que se encontraba detenido, de acuerdo con la información que ella tenía.

“Creo que le dijeron a la presidenta de México que estaba yo, no se secuestrado o arrestado, no sé qué cosa. Aquí estoy presidenta, saludándola con mucho cariño y mucho afecto, diciéndole que cualquier cosa que necesite aquí está un mexicano”, dijo.

Al momento dicho video ya acumula 206,1 mil visualizaciones, mientras la FGCDMX informó que Levy se encuentra con medidas cautelares en Portugal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT