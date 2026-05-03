ISSSTE garantiza abasto de medicinas y anuncia 500 nuevos consultorios

El director general del ISSSTE, Martí Batres, supervisa el abasto de medicamentos en la UMF “Tepeapulco”, Hidalgo.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó este sábado tres Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Hidalgo y Estado de México, donde verificó que sí hay medicamentos, observó los avances de La Clínica es Nuestra 2025 y 2026, y entregó credenciales con vigencia permanente.

La primera visita del recorrido en Hidalgo fue en la UMF “Apan”, donde constató el abasto de 99.5 por ciento de medicamentos y compartió con la derechohabiencia que a la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades (CMFE) en Pachuca se le agregará una zona de hospitalización y quirófano, de tal forma que se convertirá en una Clínica Hospital.

Derechohabientes del ISSSTE en el Estado de México reciben credenciales de vigencia permanente para pensionados. ı Foto: ISSSTE

“Ahí vamos a tener entonces otra unidad de segundo nivel y esa obra está programada para este año. No es tan complicada porque es relativamente nueva esta Clínica de Medicina Familiar, vino la Presidenta Claudia Sheinbaum, se acordarán algunos de ustedes, y ya tiene la forma para poder adaptar los nuevos elementos”, subrayó.

El segundo punto fue la UMF “Tepeapulco”, también en Hidalgo, donde constató el 100 por ciento de abasto en la farmacia, y agregó que otra de las acciones que realiza el ISSSTE es la adquisición de tomógrafos, 100 mastógrafos para la detección del cáncer de mama, equipos de resonancia magnética y aceleradores lineales, además de la construcción de 500 consultorios en diversos lugares del país.

“Junto con esto, estamos extendiendo también nuestra infraestructura en los tres niveles y particularmente en el primer nivel. Tenemos proyectado para el sexenio construir 500 consultorios... En Hidalgo, por lo menos, vamos a hacer 10 consultorios en diversos municipios donde no haya unidad médica del ISSSTE”, dijo.

Por último, Martí Batres visitó la UMF “San Juan Teotihuacán”, en el Estado de México, en la que aprovechó para compartir a los asistentes la reciente contratación de mil 295 especialistas que realizó la Institución, acción que corresponde al Plan Nacional de Salud promovido por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Martí Batres detalla el plan de expansión de infraestructura hospitalaria y contratación de especialistas para 2026. ı Foto: ISSSTE

“Ahora incorporamos, este año, a mil 295 especialistas en el país, sobre todo anestesiólogos, traumatólogos, cirujanos, internistas, oncólogos, es decir, aquellos profesionales que nos ayudan para aumentar el número de cirugías”, afirmó.

Asimismo, destacó durante los recorridos la inversión de 108 millones de pesos para la adquisición de un acelerador lineal para combatir el cáncer con radioterapia de alta precisión, el cual se encuentra en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Centenario de la Revolución Mexicana” de Morelos.

Autoridades federales revisan los avances del programa "La Clínica es Nuestra" en unidades de primer nivel. ı Foto: ISSSTE

Como parte de la jornada, en las tres unidades el director general celebró los avances en materia de equipamiento e infraestructura realizados con el presupuesto del programa La Clínica es Nuestra 2025 y 2026, puesto que la derechohabiencia de la región se beneficia con la rehabilitación de áreas y compra de equipos como estetoscopios, básculas, termómetros y oxímetros.

Cabe destacar que a la jornada triple también asistió el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández, quien, acompañado por el director general, entregó 178 credenciales con vigencia permanente a personas pensionadas y jubiladas.

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