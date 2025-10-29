¿Fuego amigo en Sader?

Quienes conocen de cerca la entraña del sector agropecuario nos hacen ver que más allá de la escasa capacidad política que ha demostrado el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, para desactivar el conflicto por el precio de garantía del maíz, hay un personaje que ha brillado por su ausencia. Nos dicen que el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, es quien tendría que estar mostrando sus capacidades de operación para entrar a apagar el fuego y cuidar al Gobierno federal. Es sabido que Cota fue el que entró al quite en la crisis de Segalmex —el peor escándalo de corrupción del sexenio pasado—, por lo que se esperaría más de él en estos momentos. ¿O será acaso que, como algunos empiezan a suponer, pretende que estos bloqueos y el desgaste que conllevan terminen quemando a Berdegué para, en una compleja ecuación, pasar a ocupar el despacho de la planta baja de la Sader? Pendientes..

