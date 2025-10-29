Gobierno federal alcanzan acuerdo con productores de maíz

La madrugada de este miércoles, productores de maíz y la Federación llegaron a un acuerdo para incrementar el apoyo económico que aportará el Gobierno a 950 pesos para el precio por tonelada de grano, sin fijar un monto en específico final al que se les comprará, con el objetivo de continuar las negociaciones para aumentar el costo en posteriores mesas.

“(Los estados aportarán) 150 pesos por tonelada. La Federación aporta 800 pesos por tonelada en el apoyo. Los productores, lo que nos dijeron es que no quieren que fijemos un precio porque ellos tienen la expectativa que en estas mesas de conversación que vamos a instalar a partir de ya, puedan todavía empujar un poquito el precio”, dijo Julio Berdegué esta mañana en Palacio Nacional.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural detalló que el acuerdo fue con productores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, en coordinación con los gobernadores de estas entidades.

Para esto, ahondó en que el acuerdo también se alcanzó gracias a una conversación del gobierno con la industria para que suba los precios básicos con las que salen al mercado, a fin de que compren a un mejor precio a los productores.

El acuerdo aceptado es que los gobiernos estatales y el federal sumarán recursos para dar 950 pesos por tonelada de maíz a productores del Bajío, en donde el apoyo será únicamente a 90 mil y con límites de las mil 400 a las 200 toneladas.

El siguiente acuerdo es ampliar programa Cosechando Soberanía a pequeños y medianos productores, con un crédito que tendrá una tasa de interés del 8.5 por ciento anual; los beneficiarios contarán con un seguro agropecuario que los blindará ante desastres o plagas.

Recalcó como apoyo fundamental la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, para combatir prácticas de intermediarios. Este mecanismo promoverá precios de referencia previos a la siembra, acuerdo directos de comercialización.

“Hay mucho intermediarismo, no hay acuerdos directos de comercialización… Este sistema va a tener mecanismos para definir precios de referencia del maíz. En segundo lugar, promoverá acuerdos directos de comercialización entre productores y compradores, industria, molinos, etcétera. Y en tercer lugar, me parece importante destacar que será un un sistema basado en reglas claras conocidas por todas las partes y que tendrán sus sustento jurídico apropiado”, dijo.

También especificó que el acuerdo suscrito por parte de los productores fue el de levantar los distintos bloqueos carreteros que mantienen en el país desde ayer.

El funcionario explicó que la caída en el precio del maíz se debe a un aumento considerable en la disponibilidad del grano en todo el mundo y que, para el caso de México incluso se espera que la próxima cosecha duplique la producción de hace un año.

“Ese gran volumen de maíz presiona a la baja los precios mundiales y de vuelta México no escapa a esta tendencia. En lo que va del año, de enero hasta ahora, tenemos una caída del precio internacional de alrededor de 21% en pesos. Eso significa que tenemos en el país los precios más bajos desde el 2017”, explicó.

Dimensionó que el precio internacional es de tres mil 400 pesos por tonelada, lo cual queda rebasado al ver los costos que implican la logística y transporte.

“Ese es un precio bajo, bastante bajo, que realmente no cubre los costos de producción de muchísimos productores y productoras mexicanas.Y detrás de esta situación había este descontento, este malestar que empezamos a atender por instrucciones de la presidenta desde hace ya muchas semanas”, declaró.

