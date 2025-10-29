“Las batichicas”

Vaya escena, nos hacen ver, la que protagonizaron el lunes pasado las diputadas morenistas Gabriela Jiménez y Jessica Saiden durante la conferencia en San Lázaro del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch —a quien no pocos llaman Batman—. Y es que resulta que la primera, quien es vicecoordinadora de los guindas, intentó ocupar su lugar a la izquierda del funcionario —del otro lado, el derecho, estaba el coordinador, Ricardo Monreal— pues, se ha dicho, así lo establece el protocolo. Pero resulta que la segunda, presidenta de la Comisión de Seguridad ya se había plantado ahí. Así que cuando Gabriela le pidió que le hiciera un campito, Jessica nomás se movió ¡un par de centímetros!, un espacio donde no cabía ni un alfiler. Para no verse mal, Gabriela regresó a donde el zacatecano. Ayer este último las reunió y las llamó “batichicas”, como para disipar con humor la tensión que un día antes entre ellas echaba chispas. Uf.

