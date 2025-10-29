Monreal a faltistas: Ustedes solitos se hicieron el harakiri

En una reunión privada en el auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, respondió a legisladores de su bancada que se negaban a la presencialidad: “Lo siento compañeros, pero éste es un acuerdo de la Jucopo y ya no se puede cambiar, ni modo, ustedes solitos se hicieron el harakiri”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados exigió a los legisladores que hagan un esfuerzo y acudan presencialmente a las sesiones de pleno y a las reuniones de las comisiones: “finalmente esa es nuestra responsabilidad”.

Los hechos ocurrieron antes de que iniciara la sesión de este martes, respecto al tema de extorsión, cuando a su llegada al pleno, varios legisladores se veían notablemente inconformes, pues durante la reunión previa del grupo parlamentario, su líder informó a las y los congresistas, que por acuerdo de la Jucopo, las sesiones se realizarán presenciales en lo que resta del año. Ante la noticia, algunos refutaron e insistieron en revertir la medida.

El Dato: La Jucopo avaló citar a sesiones presenciales para este 28 y 29 de octubre, cuando los y las diputadas discutirán dos reformas en materia de extorsión y delitos ambientales.

Recordó que las exigencias para regresar a la presencialidad surgieron cuando legisladoras y legisladores del guinda comenzaron a faltar en demasía, y a provocar escándalos por sesionar desde lugares como bares, aeropuertos, playas o jugando pádel, lo que ya se había puesto sobre la mesa en la Jucopo, donde todos los coordinadores parlamentarios pidieron que se volviera a la presencialidad.

Al enfatizar esta problemática, algunos diputados miraron de manera agresiva a Cuauhtémoc Blanco, quien se encontraba en la reunión y sólo optó por observar mientras se llevaba las manos a la boca y la rebatinga seguía entre los legisladores que proponían vías para que el coordinador accediera a sus peticiones.

El líder parlamentario exigió a sus compañeras y compañeros de bancada “asumir su responsabilidad” y advirtió que habrá sanciones para quien falte a las sesiones, sean de manera presencial o semipresencial: “Se les va descontar el día”.

Adicionalmente señaló que el acuerdo de la Jucopo, aprobado este lunes, contempla sesiones presenciales las próximas tres semanas, particularmente, durante la discusión de las reformas en materia de extorsión, Ley Nacional de Aguas, reforma a la Ley General de Salud para prohibir el uso de vapeadores y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026.

Ricardo Monreal recurrió a esta reunión, luego de que legisladores de otros grupos políticos externaran su preocupación por las inasistencias a las sesiones, por ejemplo, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) solicitó formalmente al legislador morenista y a la Jucopo de la Cámara baja que las sesiones y reuniones de trabajo regresen a ser completamente presenciales. La exigencia llegó ante la fuerte polémica y críticas por la baja productividad y los abusos en el formato de las sesiones semipresenciales, desatadas por Cuauhtémoc Blanco.

MC señaló que el artículo 300 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que permite las sesiones semipresenciales, se ha usado para evitar el trabajo presencial sin justificación, al prestarse la norma a la simulación y a la baja productividad.

Piden integrar comité de ética para aplicar castigos

› Por Claudia Arellano

Con el propósito de que la mesa directiva pueda aplicar las sanciones correspondientes en caso de que algún legislador contravenga lo establecido por la ley, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a las fuerzas políticas a construir los acuerdos necesarios para integrar el comité de ética previsto por el Código de Ética de esta representación.

López Rabadán señaló que ser representante de la nación no es sólo un privilegio, sino una responsabilidad, e insistió en que es necesario prestigiar el trabajo político.

Recordó que la normatividad interna prevé que la mesa directiva aplique sanciones aprobadas por el comité de ética y lamentó que la actuación de algunos legisladores haya afectado la imagen institucional de la Cámara de Diputados.

“La mesa directiva de esta Cámara de Diputados habrá de ejecutar una sanción para algún legislador o legisladora cuando esa sanción sea definida por el comité de ética de esta Cámara de Diputados. Sabemos que no se ha constituido el comité de ética y yo, de manera muy respetuosa, de verdad, institucional, ojalá y se logren los acuerdos para que ese comité de ética se constituya”, indicó.

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, con Kenia López, presidenta de la Cámara baja, en sesión del 16 de octubre. ı Foto: Cuartoscuro

Cada legislador es responsable de sus actos ante el electorado, su familia y el país. Y agregó: “Yo conmino a que prestigiemos la política, a que hagamos política de la buena, a que podamos construir a favor de los ciudadanos”.

Ante los medios reiteró que las siguientes sesiones a las que convoque la mesa directiva serán presenciales, en tanto no se modifique el reglamento.

La panista explicó que para ello debe presentarse una iniciativa, discutirse en comisiones y aprobarse en el pleno: “Las sesiones serán presenciales, que los legisladores vengan a trabajar, vengamos a trabajar, demos respuesta a la ciudadanía que votó por nosotros, por nuestros partidos y que paga impuestos, que espera que las y los legisladores trabajemos”.

Finalmente, informó que en la sesión de hoy discutirán la ley para combatir la extorsión.