¿Quién es Simón Levy, empresario y exfuncionario mexicano?

Recientemente se dio a conocer la noticia de la detención de Simón Levy en Portugal, misma que fue confirmada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien dijo que este fue detenido por una denuncia que interpuso una persona en contra del empresario.

Luego de que se dio a conocer la noticia sobre su detención, Simón Levy publicó por medio de su cuenta de la red social X que él se encuentra bien, y asegura que sufrió un atentado en su contra.

Levy actualmente se encuentra residiendo en Washington D.C, Estados Unidos, lugar donde asegura que “me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud”

¿Quién es Simón Levy?

Simón Levy-Dabbah es un empresario y exfuncionario mexicano, quien cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, misma en la que posteriormente cursó un doctorado en Derecho de las Asociaciones Público-Privadas y Economía Urbana.

Previo a su doctorado, Simón Levy cursó una especialidad en Derecho Chino en la Universidad Popular China, y posteriormente cursó la maestría e Dirección Internacional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Actualmente, Simón Levy continúa con estudios postdoctorales, y específicamente está cursando un postdoctorado en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial en la Universidad de Berkeley.

Durante el periodo en el que Miguel Ángel Mancera fue gobernador de la Ciudad de México, Levy asumió el cargo de director general de la Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo de la Ciudad de México.

En 2018 Simón Levy se asumió el cargo como subsecretario de Planeación y Política Turística en México, sin embargo, en abril del 2019 presentó su renuncia.

Además, también fue presidente del Consejo de Administración del Fondo de Inversión entre Latinoamérica y China llamado Latinasia, en el que exportó más de 80 productos de América Latina a China durante los 5 años que mantuvo su cargo.

Además de su trayectoria política y empresarial, también es autor de 10 libros, de los cuales cinco tratan sobre la visión que este tiene sobre China, país que considera que es el futuro y “el éxito del modelo”

Simón Levy cuenta con una página web en la que se pueden consultar sus iniciativas de ley, análisis de opinión, pensamiento, cátedra México-China UNAM, noticias, reconocimientos, testimonios e incluso entrevistas que le han realizado.

Libros de Simón Levy

