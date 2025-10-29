Simón Levy afirma que está libre; FGJCDMX confirma su arresto

Simón Levy, exsubsecretario de Planeación Turística, afirmó que es falso que se encuentre detenido, sin embargo, informó durante una entrevista con el periodista Luis Cárdenas que sufrió un atentado.

De igual forma, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) dijo: “mexicanos: Estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud. Los quiero, voy a descansar hoy”.

Durante la entrevista afirmó que se encuentra bien tras el atentado en su contra, en dónde explicó, hombres abrieron fuego en su contra, luego de recibir una amenaza directa.

“Me dijeron que no solo me iban a matar a mí, sino también a mis hijos, por fortuna mis hijos no están en México, ya están fuera”, explicó.

De acuerdo con sus declaraciones dos hombres se habrían acercado y habrían disparado en dos ocasiones, sin embargo, el exfuncionario subió a un coche blindado y logró escapar del sitio.

En contraste con sus declaraciones, la Fiscalía General de la Ciudad de México confirmó que el exfuncionario fue detenido.

LMCT