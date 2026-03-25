PRI advierte riesgo para la democracia con reforma electoral

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados afirmó que la mejor reforma electoral “es que no haya reforma” y acusó al oficialismo de impulsar cambios para beneficiar al Ejecutivo y distraer la atención de problemas como la inflación.

El diputado federal y coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, reiteró que su bancada se opone a la reforma electoral conocida como “Plan B”, al considerar que en el contexto actual la mejor decisión es no modificar las reglas del sistema electoral.

En entrevista con representantes de medios de comunicación, el legislador sostuvo que desde el inicio su partido advirtió que la iniciativa buscaba abrir espacios para la promoción de los ejecutivos —federal y locales— dentro de los procesos electorales.

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“Nosotros dijimos desde un principio que la mejor reforma electoral en este momento y en este contexto es que no haya reforma electoral. Era un error discutir lo que se planteaba poner sobre la mesa”, señaló.

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI ı Foto: Cuartoscuro

Moreira Valdez indicó que la oposición ha mantenido una postura firme frente a la propuesta, postura que, dijo, también ha sido respaldada por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien alertó desde el inicio sobre los riesgos de permitir que el Ejecutivo influya en los procesos electorales.

El legislador también criticó la figura de la revocación de mandato, al señalar que en México se ha utilizado con fines políticos.

A su juicio, este mecanismo fue empleado por el expresidente para fortalecer su estructura política y realizar promoción política.

“Es un instrumento que en México se desvirtuó. Fue utilizado para ganar elecciones, engañar a la población y después para hacer estructura política”, afirmó.

Cámara de Diputados ı Foto: Especial.

En ese sentido, sostuvo que lo deseable es que la actual presidenta concluya su mandato y que cualquier eventual proceso de revocación surja desde la ciudadanía y no desde organizaciones cercanas al gobierno.

Sobre la discusión en la Cámara de Diputados en torno a la eliminación de las llamadas “pensiones doradas”, Moreira explicó que el PRI votará a favor del dictamen; sin embargo, acusó que Morena ha impedido el debate parlamentario.

El coordinador priista señaló que su bancada decidió retirarse momentáneamente de la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales debido a la falta de apertura para discutir reservas y propuestas.

Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario PRI ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT