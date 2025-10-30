Ante ataques de EU contra ‘narcolanchas’, México le insistirá en respetar acuerdo de colaboración

Luego de que Estados Unidos no ha cesado los ataques contra embarcaciones que presuntamente se dedican al trasiego de drogas, México insistirá en que se respete el acuerdo de colaboración para que, cuando corresponda según el territorio, sean las fuerzas mexicanas las que intervengan en la captura de los presuntos narcotraficantes.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que este jueves, el titular de la Secretaría de Marina, el almirante Pedro Raymundo Morales, sostendrá una reunión con la Guardia Costera para plantear esta petición.

Adicionalmente, se buscará un acercamiento con el Comando Sur, como responsable de los ataques, así como con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, con el fin de que las operaciones se realicen con apego al esquema de intercambio de información entre ambos países.

“Nuestro objetivo es que siga funcionando el esquema con el que veníamos trabajando, que tiene que ver con información que se proporciona a Secretaría de Marina para que seamos nosotros, obviamente en nuestra zona continental y en la zona económica, tiene que ser las fuerzas mexicanas y, en el caso de aguas internacionales, que pueda ser en lo que tiene que ver con la longitud del territorio nacional, lo que veníamos haciendo, que es la captura de estas embarcaciones. Entonces, seguimos insistiendo en esto”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Sobre el sobreviviente que la Guardia Costera pidió a México rescatar del ataque cometido a inicios de la semana, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que aún no se localiza y no se tiene la certeza de su nacionalidad; enfatizó que el protocolo acordado es mantener la búsqueda por 96 horas.

“La Marina nos explicaba hoy el Almirante tiene que permanecer por 96 horas, así lo dice las reglas internacionales buscando a un náufrago y así lo está haciendo de acuerdo con el derecho internacional”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

