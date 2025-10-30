Aquí puedes comprar cosas con tu Pensión Bienestar en noviembre

El pago correspondiente a la Pensión Bienestar del bimestre noviembre-diciembre comienzo a ser depositado a principios de noviembre, por lo que pronto las y los beneficiarios podrán disponer de este apoyo económico.

Con las Pensiones Bienestar se brinda un respaldo económico a quienes resulten beneficiarios, y este tiene el propósito de ayudarles con un ingreso económico para que puedan adquirir algunos productos que necesiten.

Aunque aún no se conoce la fecha exacta del depósito correspondiente, se puede estimar que estos comenzarán a llegar a partir del primer lunes de noviembre conforme la primera letra del primer apellido de las y los beneficiarios.

¿Dónde se puede pagar con la Tarjeta del Bienestar?

Con la Tarjeta del Bienestar, que es en donde se deposita la Pensión Bienestar, se pueden realizar compras en distintos establecimientos como papelerías, y tiendas de autoservicio.

Además, esta tarjeta también puede ser utilizada para adquirir medicamentos en algunas farmacias, en ópticas y en tiendas donde venden ropa y zapatos.

Las tiendas de autoservicio que aceptan pagos con la Tarjeta del Bienestar son:

Chedraui

Super Chedraui

Chedraui Selecto

Supermercado Chedraui Selecto

Selecto supercito

Supercito Chedraui

La Comer en tu casa

Fresko La Comer

City Market

City Market en tu casa

City Club

Sumesa

Neto

Superama

SUPERISSSTE

Bodega Aurrera

Sam’s Club

Walmart Express

Walmart

Soriana

Soriana Express

Soriana Hiper

Soriana Mercado

Soriana Super

Las tiendas de vestimenta y zapateria donde puedes pagar con la Tarjeta del Bienestar son:

Price Shoes

Cuidado con el Perro

Suburbia

Converse

Capa de Ozono

Flexi

Zapaterías León

Trender

Vazza

Zapatería Élite

La Joya

Karele Zapatería

Las farmacias donde puedes pagar con la Tarjeta del Bienestar son:

San Pablo Farmacia

San Borja San Isidro Farmacia

La óptica donde puedes pagar con la Tarjeta del Bienestar es:

Especialistas Ópticos

Tiendas en las que puedes pagar con la Pensión Bienestar ı Foto: Especial

Además de estos establecimientos, también puedes consultar en los comercios de tu localidad si están afiliados al programa para poder recibir pagos con la Tarjeta del Bienestar.

El depósito de las pensiones y apoyos del Bienestar también puede ser retirados en los cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar sin cobro de comisión.

También puedes consultar el saldo de tu Tarjeta del Bienestar mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar, la cual está disponible para dispotivos Android y iOS