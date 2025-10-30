Pensión Bienestar

Aquí puedes comprar cosas con tu Pensión Bienestar en noviembre

La Pensión Bienestar puede ser utilizada para comprar cosas en distintos establecimientos

Aqui puedes comprar con tu Tarjeta del Bienestar
Aqui puedes comprar con tu Tarjeta del Bienestar Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

El pago correspondiente a la Pensión Bienestar del bimestre noviembre-diciembre comienzo a ser depositado a principios de noviembre, por lo que pronto las y los beneficiarios podrán disponer de este apoyo económico.

Con las Pensiones Bienestar se brinda un respaldo económico a quienes resulten beneficiarios, y este tiene el propósito de ayudarles con un ingreso económico para que puedan adquirir algunos productos que necesiten.

Aunque aún no se conoce la fecha exacta del depósito correspondiente, se puede estimar que estos comenzarán a llegar a partir del primer lunes de noviembre conforme la primera letra del primer apellido de las y los beneficiarios.

¿Dónde se puede pagar con la Tarjeta del Bienestar?

Con la Tarjeta del Bienestar, que es en donde se deposita la Pensión Bienestar, se pueden realizar compras en distintos establecimientos como papelerías, y tiendas de autoservicio.

Además, esta tarjeta también puede ser utilizada para adquirir medicamentos en algunas farmacias, en ópticas y en tiendas donde venden ropa y zapatos.

Las tiendas de autoservicio que aceptan pagos con la Tarjeta del Bienestar son:

  • Chedraui
  • Super Chedraui
  • Chedraui Selecto
  • Supermercado Chedraui Selecto
  • Selecto supercito
  • Supercito Chedraui
  • La Comer en tu casa
  • Fresko La Comer
  • City Market
  • City Market en tu casa
  • City Club
  • Sumesa
  • Neto
  • Superama
  • SUPERISSSTE
  • Bodega Aurrera
  • Sam’s Club
  • Walmart Express
  • Walmart
  • Soriana
  • Soriana Express
  • Soriana Hiper
  • Soriana Mercado
  • Soriana Super

Las tiendas de vestimenta y zapateria donde puedes pagar con la Tarjeta del Bienestar son:

  • Price Shoes
  • Cuidado con el Perro
  • Suburbia
  • Converse
  • Capa de Ozono
  • Flexi
  • Zapaterías León
  • Trender
  • Vazza
  • Zapatería Élite
  • La Joya
  • Karele Zapatería

Las farmacias donde puedes pagar con la Tarjeta del Bienestar son:

  • San Pablo Farmacia
  • San Borja San Isidro Farmacia

La óptica donde puedes pagar con la Tarjeta del Bienestar es:

  • Especialistas Ópticos
Tiendas en las que puedes pagar con la Pensión Bienestar
Tiendas en las que puedes pagar con la Pensión Bienestar ı Foto: Especial

Además de estos establecimientos, también puedes consultar en los comercios de tu localidad si están afiliados al programa para poder recibir pagos con la Tarjeta del Bienestar.

El depósito de las pensiones y apoyos del Bienestar también puede ser retirados en los cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar sin cobro de comisión.

También puedes consultar el saldo de tu Tarjeta del Bienestar mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar, la cual está disponible para dispotivos Android y iOS

