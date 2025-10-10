Pensión Mujeres Bienestar: Así puedes ubicar el módulo para recoger tu Tarjeta del Bienestar

Gobierno de México habilitó micrositio para dar a conocer lugar, fecha y hora para la entrega de tarjetas en donde se recibirá la Pensión Mujeres Bienestar.

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas insignia de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, dedicado a apoyar a las mujeres de la tercera edad que viven en el país, como un respaldo a la economía de sus hogares y sus familias.

En agosto, miles de mujeres mayores de 60 años se registraron a este programa para recibir el apoyo de tres mil pesos bimestrales, y recientemente se anunció quiénes fueron seleccionadas para formar parte. Ahora, el siguiente paso es que las nuevas beneficiarias reciban su tarjeta.

Para esto, la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México ya ha dado instrucciones sobre cómo se realizará la entrega del plástico donde se harán las dispersiones. Además, habilitó un sistema para que las beneficiarias sepan cuándo y dónde recoger sus tarjetas. Así que si tú eres una de ellas o conoces a alguien, toma nota.

TE RECOMENDAMOS: Efectos meteorológicos Marina y Defensa activan planes de auxilio por efectos de Raymond

Con estos sencillo pasos puedes ubicar el módulo para recoger tu Tarjeta del Bienestar

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció en sus redes sociales que se habilitó un micrositio para permitir a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar conocer el módulo donde recibirán las tarjetas en donde obtendrán las dispersiones del programa.

Este es el banner en donde deberás dar clic para ir al micrositio. ı Foto: Captura de pantalla

Para acceder a este micrositio debes ir al sitio web de la Secretaría del Bienestar, es decir: www.gob.mx/bienestar, y dar clic en el banner con la leyenda “Entrega de Tarjetas”.

Te mandará a un micrositio donde lo único que deberás hacer es colocar la CURP con la que la beneficiaria se registró, completar el código captcha y dar clic en “Buscar”.

Automáticamente, el sistema te permitirá conocer día, hora y lugar para recoger tu Tarjeta del Bienestar, en donde recibirás los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar.

Aquí solo deberías colocar tu CURP. ı Foto: Captura de pantalla

Al lugar que te indiquen deberás llevar el comprobante del trámite y la identificación oficial vigente en original y copia.

Recuerda que esta tarjeta debe ser activada en un cajero del Banco del Bienestar. El proceso es muy sencillo y, después de haberlo terminado, ya podrás utilizar el plástico para disponer de tu efectivo.

¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar y quiénes se pueden registrar?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa dirigido a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años, con un enfoque especial en mujeres en situación de vulnerabilidad y en municipios o localidades indígenas o afromexicanas, donde se atiende desde los 60 años.

El registro se realiza de forma presencial en los módulos de Bienestar dispuestos en todo el país, con un calendario que respeta la letra inicial del apellido para evitar aglomeraciones, y con un horario generalmente de 10:00 horas a 16:00 horas.

Para el registro, se requieren documentos como identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional), CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am