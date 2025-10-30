CSP exige explicación a EU por sus ataques

En el contexto de los ataques cometidos por Estados Unidos (EU) contra embarcaciones que presuntamente trafican drogas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la reunión que solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para hablar con el embajador estadounidense, Ronald Jonhson, tenía el fin de mejorar el protocolo bajo el que proceden en el marco del acuerdo de seguridad que ambos países mantienen, para evitar violaciones a la soberanía nacional y ante la posibilidad de que un mexicano se encontrara entre los tripulantes de la embarcación.

Antier, unidades estadounidenses atacaron lanchas que navegaban por aguas internacionales, muy cerca de costas mexicanas, lo que provocó la muerte de 14 de sus tripulantes y quedó un sobreviviente al que aquel país pidió a México rescatar, por lo cual la Secretaría de Marina (Semar) implementó un operativo de salvaguarda.

El Dato: Los ataques de EU contra presuntas narcoembarcaciones se suman a las tensiones con Venezuela y Colombia, cuyos líderes han confrontado las medidas de Donald Trump.

“Se solicitó esta reunión desde Relaciones Exteriores, hablé con el canciller y le pedí que convocara al embajador (Ronald Johnson) para decirle que lo que queremos es que ese protocolo se mejore en el marco de los acuerdos de seguridad que tenemos con los EU, pero que se siga operando. Primero, por razones en donde no queremos que nunca haya violación a nuestra soberanía ni tampoco que haya este tipo de operaciones en la zona económica, precisamente, porque se está actuando. Y segundo, porque pudiera haber un mexicano, más allá de que sea delincuente o no, o presunto delincuente, en una de estas embarcaciones”, aseveró.

Destacó que el embajador se mostró de acuerdo con lo puesto sobre la mesa, pero que finalmente debe presentar las observaciones hacia otras instancias de su Gobierno.

“Entonces, estuvo de acuerdo en principio el embajador. Tiene, obviamente, que llevarlo a las distintas instancias del gobierno de EU, pero en principio, estuvo de acuerdo en que se promueva, que se siga un protocolo como el que se venía utilizando previamente. Esa es la reunión con EU”, dijo.

La Presidenta confirmó que Semar no logró rescatar al único sobreviviente del ataque de fuerzas estadounidenses contra lanchas presuntamente cargadas de droga, que navegan en el Pacífico, el cual dejó 14 muertos.

“No logró rescatarlo”, respondió la mandataria a una pregunta de medios de comunicación sobre el tripulante que, se dijo, sobrevivió, aunque no especificó si continuaba el operativo que realizaba la Marina a más de 800 kilómetros del puerto de Acapulco.

Sheinbaum insistió en que su gobierno no está de acuerdo con estas intervenciones del gobierno de EU y que, para este tipo de operaciones contra el tráfico de drogas, se podría contactar a las autoridades de ambos países para que intervengan, según corresponda, para detener a los presuntos criminales.

“Nosotros no estamos de acuerdo con estas intervenciones. Tenemos un modelo, un protocolo, que ha dado muchos resultados. Si en aguas internacionales, Estados Unidos ve que hay una lancha que presuntamente lleva droga, se ponen de acuerdo e interviene Semar o las instituciones del gobierno de EU, y se detiene a los presuntos delincuentes”, concluyó la mandataria.

...Y nuevo bombardeo en el Pacífico deja 4 muertos

› Por Ulises Soriano

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que, por instrucción del presidente Donald Trump, las fuerzas estadounidenses realizaron un ataque “cinético letal” contra una embarcación presuntamente vinculada con el narcotráfico en el océano Pacífico oriental, acción que dejó a los cuatro tripulantes muertos.

“Más temprano hoy, por dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otra embarcación de narcotráfico operada por una Organización Terrorista Designada (DTO, por sus siglas en inglés) en el Pacífico Oriental”, escribió Hegseth en su cuenta oficial de X.

El funcionario estadounidense detalló que la operación se efectuó en aguas internacionales del Pacífico y que “la nave era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de tráfico de drogas y transportaba estupefacientes”.

Captura de video del ataque de EU a una presunta narcolancha, ayer. ı Foto: Especial

El Tip: La Semar y SRE acordaron con la embajada de EU fortalecer la coordinación bilateral en materia de seguridad marítima.

Sin embargo, en el mensaje de X no hay una precisión de la zona o una referencia geográfica del ataque.

De acuerdo con su publicación, cuatro hombres identificados como “narco-terroristas” se encontraban a bordo de la embarcación y murieron durante el ataque, sin que se registraran bajas de las fuerzas estadounidenses.

Hegseth advirtió que su país mantendrá la persecución de grupos criminales en la región: “El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narco-terroristas que buscan llevar drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra continuará cazándolos y eliminándolos dondequiera que operen”.