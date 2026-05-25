Jueces y magistrados bloquean el OAJ y marchan en CDMX por falta de indemnizaciones y pensiones

Protesta de jueces y magistrados en retiro forzado afuera del OAJ, el 25 de mayo de 2026.

Más de 220 jueces y magistrados federales en retiro forzado tomaron este lunes las calles de la Ciudad de México y bloquearon los accesos al edificio del Órgano de Administración Judicial (OAJ), en la avenida Revolución, para exigir el pago de indemnizaciones y pensiones complementarias que les fueron prometidas en el marco de la reforma judicial, pero que hasta ahora no han recibido.

Desde las 07:00 horas, los juzgadores cesados del Poder Judicial de la Federación (PJF) instalaron casas de campaña, desplegaron una bandera de México y portaron pendones rojos en el brazo izquierdo, en señal de “lucha por la dignidad judicial y el Estado de derecho”, frente a la sede del OAJ.

Tras casi dos horas de bloqueo en Insurgentes Sur, los manifestantes liberaron la vialidad para marchar nuevamente hacia el edificio del organismo que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal.

De acuerdo con los propios juzgadores, al menos 100 de ellos no han recibido sus indemnizaciones, mientras que más de 120 permanecen a la espera de sus pensiones complementarias.

La protesta busca, según los participantes, “visibilizar la falta de recursos financieros y exigir el respeto total a los derechos laborales adquiridos” por quienes dedicaron su carrera al servicio judicial antes de ser separados de sus cargos por la reforma aprobada en 2024.

No es la primera movilización de juzgadores en retiro forzado

El 12 de noviembre de 2025, aproximadamente 200 jueces y magistrados cesados del Poder Judicial de la Federación marcharon en la Ciudad de México para exigir el pago extraordinario, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de la reforma judicial.

Los juzgadores federales recordaron que los artículos Décimo Transitorio de la reforma y el Vigésimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen que las y los magistrados y jueces cesados por no haber sido electos o por declinar su candidatura, tienen derecho a recibir una indemnización equivalente a tres meses de salario y veinte días de salario por cada año de servicio prestado dentro del Poder Judicial de la Federación, conforme al salario integrado que percibían a la fecha de entrada en vigor del Decreto señalado.

Posteriormente, el Órgano de Administración Judicial dio a conocer que a partir del 27 de noviembre realizará el pago extraordinario establecido en la Constitución para los jueces y magistrados en retiro forzado.

#FOTOS | Aproximadamente 200 jueces y magistrados cesados del Poder Judicial de la Federación, llevan a cabo una marcha en avenida Revolución e Insurgentes para exigir el pago extraordinario que les corresponde



📸: @soytaniagomez / @LaRazon_mx pic.twitter.com/kYyET8OXdP — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 12, 2025

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cehr