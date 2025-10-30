Exigen al Senado publicar reforma que eleva salarios de maestros, médicos y policías

El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Pablo Vázquez Ahued, urgió al Senado de la República a emitir la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que garantiza salarios dignos para maestras, maestros, personal médico y de seguridad pública, aprobada desde octubre de 2024 pero sin entrar en vigor por falta de publicación.

La reforma constitucional, recordó el legislador, beneficiaría a más de dos millones de servidores públicos en todo el país, al establecer que su salario mensual no podrá ser inferior al promedio registrado ante el IMSS, actualmente superior a 18 mil pesos mensuales. Sin embargo, a más de un año de su aprobación por el Congreso de la Unión y 31 congresos estatales, sigue detenida por lo que calificó como una “anomalía histórica”.

“Esta reforma ya está aprobada por todas las instancias necesarias. Es inadmisible que no sea una realidad por falta de voluntad política y porque en Morena no saben hacer cuentas. Este incremento salarial es ya un derecho aprobado de las y los servidores públicos de México”, expresó el diputado.

La reforma constitucional beneficiaría a más de dos millones de servidores públicos en todo el país ı Foto: Freepik

De acuerdo con Vázquez Ahued, la omisión del Senado al no emitir la declaratoria constitucional viola el mandato popular y frena una medida que podría mejorar las condiciones laborales del personal que “educa, salva vidas y cuida al país”. Aseguró que esta inacción representa un “acto arbitrario e injustificado” que retrasa la justicia salarial para quienes desempeñan funciones esenciales del Estado.

El legislador recordó que la reforma fue una iniciativa del expresidente presentada el 5 de febrero de 2024, y que su trámite legislativo se completó con la aprobación de ambas cámaras: la de Diputados el 24 de septiembre y el Senado el 9 de octubre del mismo año. Desde entonces, dijo, Morena ha mantenido ocultos los votos de los congresos locales para evitar la declaratoria formal.

Vázquez Ahued informó que ha emprendido más de 40 acciones políticas, legales y legislativas para exigir la publicación de la reforma, incluyendo exhortos a los expresidentes del Senado Gerardo Fernández Noroña y Laura Itzel Castillo, así como consultas dirigidas a la presidenta Claudia Sheinbaum, al Instituto Nacional Electoral y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“No hay ninguna justificación para seguir impidiendo que entre en vigor una reforma constitucional”, sostuvo. En vísperas de la discusión del Presupuesto de Egresos 2026, el diputado llamó a destinar los recursos suficientes para que el aumento salarial se haga realidad.

El legislador recordó que la reforma fue una iniciativa del expresidente ı Foto: Especial

