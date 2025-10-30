Guanajuato, punta en desempeño económico

Relevante, nos comentan, la medición de desempeño económico en las entidades federativas realizada por la plataforma “México, ¿cómo vamos?”, pues permite ver quién se está aplicando mejor en termas de certidumbre, Estado de derecho y promoción de la inversión. ¿Y qué dicen los resultados? Bueno, pues que Guanajuato, estado gobernado por Libia Dennise García, es la mejor, con una tasa de crecimiento de 4.5%, cifra por encima de la meta anual establecida en 4.1%. Claudia Cristina Villaseñor, secretaria de Economía, ha señalado que la política económica estatal está orientada a alcanzar un crecimiento equitativo, sostenible y centrado en la prosperidad de las familias. Y ha dado cuenta de estrategias que están dando resultados: aprovechamiento del nearshoring, visibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, encadenamiento productivo, así como la mejora en la calidad del empleo. ¿Qué tal?