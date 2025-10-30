PAN pide garantizar en el PEF recursos para el agro

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dialoga con los coordinadores de las bancadas del PAN y Morena, Elías Lixa y Ricardo Monreal, durante la sesión ordinaria del miércoles 29 de octubre de 2025





La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a las comisiones legislativas a incorporar mecanismos de apoyo y certidumbre para los productores agrícolas, particularmente los de maíz, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, al advertir que sin respaldo económico “no habrá desarrollo” ni condiciones para competir con los subsidios que otorgan otras naciones.

En un encuentro con medios, previo a la sesión ordinaria en San Lázaro, la diputada panista afirmó que el Congreso tiene la responsabilidad de “garantizar precios justos” y proteger a los campesinos nacionales ante el aumento de la desigualdad que enfrentan frente a los productores de Estados Unidos, Canadá y Europa, quienes, recordó, reciben apoyos mucho más altos que les permiten sembrar, cosechar, distribuir y comercializar sus productos sin riesgo de quiebra.

“Yo acompaño, por supuesto, la consigna de ‘sin maíz no hay país’, pero también es un hecho que sin apoyo no hay desarrollo. Se necesita que el Gobierno federal y que el Presupuesto de Egresos de la Federación garanticen apoyo a los productores nacionales”, expresó.

La legisladora subrayó que la discusión presupuestal en curso es el momento decisivo para que el Poder Legislativo actúe con responsabilidad y dé certidumbre al campo.

“Estamos en el momento procesal oportuno para apoyar a los productores nacionales. Es este momento, esta semana y la que sigue, en la que los diputados debemos garantizar que el próximo ejercicio fiscal tenga la posibilidad de proteger a nuestros productores”, afirmó.

López Rabadán enfatizó que el maíz no sólo representa un bien de consumo, sino un símbolo de identidad cultural y económica para México, y advirtió que el abandono presupuestal podría generar consecuencias sociales graves. Asimismo, llamó a sus compañeros legisladores a trabajar con sentido de urgencia y evitar que el debate presupuestal se limite a posturas partidistas.

“El maíz es prioritario no sólo para el consumo, sino también porque es un producto nacional que acompaña culturalmente a nuestro país. Debemos protegerlo desde la política pública”, dijo.