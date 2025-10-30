Red criminal Bhardwaj, con sede en Cancún, es sancionada por EU

Fachada del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en imagen de archivo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la organización criminal Bhardwaj, con sede en Cancún, Quintana Roo; contra su líder, Vikrant Bhardwaj, otras tres personas y 16 empresas a las que señaló de facilitar las actividades delictivas del grupo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro señaló a Bhardwaj de introducir “ilegalmente en Estados Unidos a miles de extranjeros procedentes de Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia”. También la acusa de participar en tráfico de drogas, sobornos y blanqueo de capitales.

En un comunicado, el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, dijo que se están tomando medidas “para acabar con los traficantes de personas”, y que las sanciones de hoy “desarticulan la capacidad de esta red para introducir ilegalmente a extranjeros en Estados Unidos. La Administración Trump seguirá persiguiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense”.

El comunicado explica que Bhardwaj es una sofisticada organización que combina diversos métodos de transporte para facilitar el viaje —por aire y por mar— de migrantes indocumentados procedentes de países que “plantean problemas de seguridad nacional para Estados Unidos”.

Bhardwaj utiliza sus propios yates y puertos deportivos para transportar a migrantes indocumentados a México.

“Al llegar a Cancún, Bhardwaj facilita el alojamiento de los migrantes en hostales y hoteles antes de coordinarse con sus socios para transportarlos a la frontera entre Estados Unidos y México. En colaboración con miembros de la organización criminal transnacional Hernández Salas, designada por la OFAC, Bhardwaj ha utilizado el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para introducir clandestinamente migrantes indocumentados en Estados Unidos”.

Hernández Salas fue designada desde junio de 2023 como “una persona extranjera que constituye una importante organización criminal transnacional”.

Según el Departamento del Tesoro, el negocio de trata de personas en el que está implicada Bhardwaj generan “miles de dólares por persona”. También acusa que esta organización “recibe apoyo operativo de personas empleadas por el cártel de Sinaloa”.

Sobre los sancionados, el Tesoro señala que Vikrant Bhardwaj, líder de la organización, tiene doble nacionalidad india y mexicana. “Bhardwaj se autodenomina fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Recauda y blanquea dinero ilícito a través de sus puertos deportivos y diversos negocios. Bhardwaj ha logrado evadir a las autoridades policiales mientras continúa obteniendo ganancias del tráfico de personas y el narcotráfico”.

También son sancionados José Germán Valadez Flores (Valadez), “un empresario y narcotraficante que es un estrecho colaborador de Bhardwaj”. El comunicado indica que Valadez desempeña un papel importante en el tráfico de migrantes hacia Cancún sobornando a funcionarios mexicanos corruptos. El tercer sancionado es Jorge Alejandro Mendoza Villegas (Mendoza), expolicía del estado de Quintana Roo, del que el Tesoro afirma “tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para ayudar a coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados. Desde 2020, Mendoza ha apoyado las actividades de tráfico de personas y drogas de Bhardwaj a través del Aeropuerto Internacional de Cancún”.

La cuarta sancionada es la esposa de Bhardwaj, Indu Rani, quien tiene doble nacionalidad india y mexicana. Según el Tesoro, participa en las operaciones financieras de su marido y es copropietaria de varias empresas en la India y México.

Entre las empresas señaladas hay restaurantes, compañías de bienes raíces, la operadora turística Principessa y las constructoras Gerlife y Cargas Y Regulaciones Electricas, S.A. de C.V.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y derechos sobre bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. También se bloquean todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o colectivamente, en un 50% o más de una o varias personas bloqueadas.

