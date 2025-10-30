Se desinflan, pero siguen protestas por precio de maíz

Productores de maíz y la Federación llegaron a un acuerdo para incrementar el apoyo económico que aportarán los gobiernos federal y estatales a 950 pesos para el precio por tonelada de grano, sin fijar un monto en específico final al que se les comprará, con el objetivo de continuar las negociaciones para aumentar el costo en posteriores mesas.

“(Los estados aportarán) 150 pesos por tonelada. La Federación, 800 pesos por tonelada en el apoyo. Los productores, lo que nos dijeron es que no quieren que fijemos un precio porque ellos tienen la expectativa que en estas mesas de conversación que vamos a instalar a partir de ya, puedan todavía empujar un poquito el precio”, explicó el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué.

b El Dato: la canacintra manifestó su reconocimiento al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los productores, lo que permitió iniciar la liberación de carreteras.

El acuerdo se dio con productores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, en coordinación con los gobernadores de estas entidades.

El siguiente acuerdo es ampliar el programa Cosechando Soberanía a pequeños y medianos productores, con un crédito que tendrá una tasa de interés del 8.5 por ciento anual; los beneficiarios contarán con un seguro agropecuario que los blindará ante desastres o plagas.

Berdegué recalcó que el apoyo fundamental será la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, para combatir prácticas de intermediarios. Este mecanismo promoverá precios de referencia previos a la siembra y acuerdos directos de comercialización.

“Hay mucho intermediarismo, no hay acuerdos directos de comercialización. Este sistema va a tener mecanismos para definir precios de referencia del maíz. En segundo lugar, promoverá acuerdos directos de comercialización entre productores y compradores, industria, molinos, etcétera. Y, en tercer lugar, me parece importante destacar que será un sistema basado en reglas claras conocidas por todas las partes y que tendrán su sustento jurídico apropiado”, dijo.

90 mil productores recibirán el beneficio de 950 pesos

200 hectáreas por productor se cubrirán con el apoyo

Para esto, Berdegué Sacristán ahondó en que el acuerdo también se alcanzó gracias a una conversación del gobierno con la industria para que suba los precios básicos con las que salen al mercado, a fin de que compren a un mejor precio a los productores.

El funcionario explicó que la caída en el precio del maíz se debe a un aumento considerable en la disponibilidad del grano en todo el mundo y que, para el caso de México incluso se espera que la próxima cosecha duplique la producción de hace un año.

“Ese gran volumen de maíz presiona a la baja los precios mundiales y de vuelta México no escapa a esta tendencia. En lo que va del año, de enero hasta ahora, tenemos una caída del precio internacional de alrededor de 21 por ciento en pesos. Eso significa que tenemos en el país los precios más bajos desde el 2017”, explicó.

Dimensionó que el precio internacional es de tres mil 400 pesos por tonelada, lo cual queda rebasado al ver los costos que implican la logística y transporte.

“Ese es un precio bajo, bastante bajo, que realmente no cubre los costos de producción de muchísimos productores y productoras mexicanas. Y detrás de esta situación había este descontento, este malestar que empezamos a atender por instrucciones de la Presidenta desde hace ya muchas semanas”, declaró.

BLOQUEOS SIGUEN. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que hasta el mediodía se mantenían los cierres totales o parciales en al menos 11 puntos en estados como Querétaro, Guanajuato y Michoacán, estos últimos que fueron dos de los tres que firmaron el acuerdo con la Federación. Asimismo, actualizó que en el transcurso de la mañana se consiguió la liberación de otros 22 puntos.

En Michoacán, uno de los tres estados con los que se concretó el acuerdo, los inconformes mantuvieron la toma de casetas en rechazo al anuncio, por considerar que el convenio no les resulta satisfactorio.

En el transcurso de la tarde, los productores abrieron por momentos la plaza de cobro de Zinapécuaro para permitir el paso de algunos vehículos por un corto tiempo, para después volver a impedir la circulación.

En Sinaloa, los agricultores reclamaron no haber sido incluidos en el acuerdo y advirtieron que no levantarán la protesta hasta tener un diálogo directo con la Secretaría de Agricultura; incluso aseguraron estar dispuestos a radicalizar la movilización.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, los bloqueos carreteros ya concluyeron, según el último monitoreo.

Acuerdo no resuelve la crisis: experto

El acuerdo logrado entre el Gobierno federal y productores de maíz dista mucho de resolver la crisis del sector y perpetúa una política fragmentada que discrimina a la mayoría de los campesinos del país, consideró Juan Carlos Anaya, experto en mercados agrícolas.

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, que se transmite por las redes sociales de La Razón, el especialista advirtió que la medida resulta insuficiente e inequitativa, al dividir los apoyos de acuerdo a la región del país.

El Tip: La conferencia del Episcopado Mexicano reconoció las demandas de los productores, pero les hizo un llamado al diálogo y a liberar las carreteras tomadas.

“Tenemos el país de los precios de garantía de siete mil 200 pesos a productores que tienen menos de cinco hectáreas, pero solamente del sureste mexicano. (A) productores menores de cinco hectáreas del centro y norte del país, donde no existen precios de garantía, los están excluyendo”, señaló el consultor Anaya Castellanos.

El experto subrayó que el precio de garantía no se mueve materialmente, y que la industria no pagará más de cinco mil 200 pesos por tonelada, ya que el precio de importación del maíz blanco está en cinco mil 500 o cinco mil 600 pesos.

“No veo que la industria de la masa y la tortilla paguen más de cinco mil 200, porque si no, es mejor importar que comprar la cosecha nacional”, advirtió.

La exclusión más grave, dijo, afecta a los productores medianos y grandes —más de 400 mil— que aportan el 74 por ciento de la producción nacional de maíz y quedan fuera de los beneficios, recibiendo únicamente el apoyo de 950 pesos en tres estados.

Anaya criticó que el Gobierno desmanteló programas que funcionaban anteriormente, como el de Ingreso Objetivo y el de Agricultura por Contrato, que permitían definir precios y fórmulas entre compradores y productores: “Las políticas públicas no están incentivando la producción y la productividad del campo mexicano”.

El especialista pronosticó que continuarán los reclamos del sector, ya que el acuerdo no resuelve la comercialización de las cosechas.

Este año México importará un récord de casi 25 millones de toneladas de maíz, de las cuales un millón será blanco, importando así más de lo que produce, pese a ser el país de origen de este grano, patrimonio de la humanidad.

“No volverán apoyos con intermediarios”

Tras concretarse un acuerdo entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y productores de maíz en el Bajío ayer por la madrugada, respecto al precio que se les paga por su producto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que no volverán los esquemas de apoyo por medio de organizaciones gremiales que recibían los beneficios de productores, porque ahora se entregan los recursos de manera directa e individual.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria confirmó que, en las recientes mesas de diálogo que se sostuvieron, hubo organizaciones que quisieron asumir el control de los apoyos que se destinan a los maiceros, sobre quienes optó no dar a conocer los nombres.

El Dato: Sader dará un crédito del programa Cosechando Soberanía y un seguro de temporada primavera-verano 2025 para el maíz blanco de los productores del Bajío.

“Los apoyos que da el Gobierno son individuales, no son a través de organizaciones. En una parte pues estaba vinculada con esto. Antes de la transformación, antes de que llegara el presidente López Obrador, había muchas organizaciones en el campo que recibían de manera directa los recursos. Miles de millones de pesos que nunca se sabía si llegaban o no directo al productor y en la organización se quedaban, en los liderazgos, muchos de los recursos. Eso no va a regresar”, enfatizó.

Atribuyó las dificultades que enfrenta el sector al modelo económico neoliberal, que llevó a que los productores no cuenten con los ingresos necesarios, ni siquiera para el autoconsumo.

Afirmó que esta situación también ha llevado a la pérdida del maíz nativo, debido a que se opta por adquirir semillas de maíz híbrido.

También recalcó que la prioridad de su gobierno será beneficiar a pequeños y medianos productores que apenas cuenten con una o dos hectáreas, que son quienes casi no han recibido apoyos.

“En el periodo neoliberal lo que había eran estas garantías, coberturas, que se daban principalmente al productor grande, al de Sinaloa, una parte del Bajío, a esos que hoy tienen más de 100 hectáreas, o que rentan mil hectáreas porque a lo mejor no son suyas, para su producción y que han ido concentrando una buena parte de la producción de maíz en México. A esos se les apoyaba en el periodo neoliberal. A los pequeños se les daba el Procampo y punto, no había más”, dijo.

Adelantó que el próximo año se presentarán nuevos beneficios para el campo, pero para productores del sur del país: “Entonces, además de estos apoyos, va a haber un beneficio adicional el próximo año, que ya lo vamos a presentar aquí en la mañanera, a todos los productores que son principalmente del sur, sureste del país, que siguen sembrando maíz nativo y que tiene que ver con el sostenimiento de la biodiversidad y la riqueza cultural de México, de nuestro maíz”.

La mandataria dijo que hay otros programas para la agricultura: “se busca beneficiar al sector por medio de otros programas como lo son Fertilizante Gratuito, producido por Pemex; también las escuelas de campo en donde se busca la transformación y recuperación agroecológica, para que haya más abonos orgánicos”.

PAN pide garantizar en el PEF recursos para el agro

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a las comisiones legislativas a incorporar mecanismos de apoyo y certidumbre para los productores agrícolas, particularmente los de maíz, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, al advertir que sin respaldo económico “no habrá desarrollo” ni condiciones para competir con los subsidios que otorgan otras naciones.

En un encuentro con medios, previo a la sesión ordinaria en San Lázaro, la diputada panista afirmó que el Congreso tiene la responsabilidad de “garantizar precios justos” y proteger a los campesinos nacionales ante el aumento de la desigualdad que enfrentan frente a los productores de Estados Unidos, Canadá y Europa, quienes, recordó, reciben apoyos mucho más altos que les permiten sembrar, cosechar, distribuir y comercializar sus productos sin riesgo de quiebra.

“Yo acompaño, por supuesto, la consigna de ‘sin maíz no hay país’, pero también es un hecho que sin apoyo no hay desarrollo. Se necesita que el Gobierno federal y que el Presupuesto de Egresos de la Federación garanticen apoyo a los productores nacionales”, expresó.

La legisladora subrayó que la discusión presupuestal en curso es el momento decisivo para que el Poder Legislativo actúe con responsabilidad y dé certidumbre al campo.

“Estamos en el momento procesal oportuno para apoyar a los productores nacionales. Es este momento, esta semana y la que sigue, en la que los diputados debemos garantizar que el próximo ejercicio fiscal tenga la posibilidad de proteger a nuestros productores”, afirmó.

López Rabadán enfatizó que el maíz no sólo representa un bien de consumo, sino un símbolo de identidad cultural y económica para México, y advirtió que el abandono presupuestal podría generar consecuencias sociales graves. Asimismo, llamó a sus compañeros legisladores a trabajar con sentido de urgencia y evitar que el debate presupuestal se limite a posturas partidistas.

“El maíz es prioritario no sólo para el consumo, sino también porque es un producto nacional que acompaña culturalmente a nuestro país. Debemos protegerlo desde la política pública”, dijo.