Anular traslado de carga a AIFA regresaría problemas de seguridad, advierte Sheinbaum

Tras advertir que anular el decreto con el que los vuelos de carga se redirigieron a otros aeropuertos como el Internacional Felipe Ángeles (AIFA), regresaría a enfrentar problemas de seguridad y saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y otras complicaciones, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dijo confiada en que se alcanzará un buen acuerdo con Estados Unidos, luego de que éste decidiera revocar 13 rutas de aerolíneas mexicanas por inconformidad sobre las decisiones gubernamentales aéreas tomadas por México.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo expuso que desde 2014, aun en gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya alertaba sobre las condiciones de saturación elevada que enfrentaba el aeropuerto capitalino y por esta situación fue que desde entonces se planteó la construcción de uno nuevo en Texcoco.

En dicho informe se advertía que durante 2013, en más de 52 ocasiones a determinadas horas, las operaciones en el campo aéreo rebasaban el número máximo que se podía atender por hora.

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que aún con los planes del nuevo aeropuerto en Texcoco, el avance era muy lento y su costo, de 300 mil millones de pesos, muy alto.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que a la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador se levantó una consulta para decidir sobre el nuevo campo aéreo que terminó por construirse y dar paso al actual AIFA, ya que además se determinó que en Texcoco, el proyecto resultaba inviable, a causa de sus hundimientos y porque es el punto de desalojo de aguas de lluvia que caen sobre la zona Metropolitana del Valle de México.

“Por consideraciones de las líneas aéreas, que desde aquel punto de vista no eran razonables y que era indispensable desaturar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, que desde el 2014 se había dicho que tenía una saturación muy grande. Y entonces se toma la decisión de reducir slots con base en la seguridad de los viajeros”, destacó Claudia Sheinbaum Pardo.

De allí fue que, con base en disposiciones que existen desde 1994, en 2023 se emitió el decreto con el que se reorientaron los transportes de carga al AIFA y en el cual múltiples empresas ya han mudado sus operaciones y funcionan correctamente.

“Todas deciden irse a la AIFA y construir ahí sus áreas que hoy tienen y que están funcionando adecuadamente. Entonces, por eso decimos que el anular el decreto del 2023 llevaría problemas nuevamente de seguridad al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, advirtió Claudia Sheinbaum Pardo.

En este contexto, Claudia Sheinbaum Pardo se mostró confiada en que se conseguirá que Estados Unidos reconozca esta situación y se llegue a un buen acuerdo.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que este viernes se reunirá con las tres principales aerolíneas en México, para recibirlas en Palacio Nacional y hablarles sobre la ruta de trabajo que ya se tiene con el Departamento de Estado y de Transporte de aquel país, sobre la cual no proporcionó más detalles.

“No entendemos la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos, pero como siempre vamos a buscar el diálogo para resolverlo. Y no poner en riesgo ni a los usuarios ni a la operación del propio aeropuerto de la Ciudad de México”, enfatizó Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR