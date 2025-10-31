Aumento a los diputados

Después de pasar el trago amargo de volver a actividades presenciales, tras varios episodios en los que algunos de ellos mostraron falta de tacto o actitudes de cinismo, a los diputados más que pronto les podría volver la sonrisa. Y es que resulta que en el proyecto de Presupuesto que avalarán para el 2026 tienen previsto aprobarse un aumento de 113 mil pesos anuales. ¡Ay, Papantla!, diría un famoso actor y no sin razón. Y es que de acuerdo con el analista de asuntos de gestión pública, Juan Ortiz, cada diputado ganará 1.3 millones de pesos al año, y tendrá un apoyo para el pago de ISR y un nuevo seguro de vida. Cada legislador pasará de ganar 1 millón 193 mil pesos netos al año en 2025 a 1 millón 307 mil en 2026, con lo que el sueldo base subirá 62 mil pesos y el aguinaldo casi 7 mil. A ello se agrega un seguro de vida institucional por casi 60 mil pesos. Nos dicen que los protagonistas del bailongo y del escándalo de pádel están que brincan de contentos. Uf.