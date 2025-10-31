Detienen a 13 hombres armados tras enfrentamiento con la Marina en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a 13 personas en el poblado de La Vuelta, Sinaloa, luego de repeler una agresión con armas de fuego durante un patrullaje de vigilancia terrestre.

De acuerdo con el comunicado conjunto emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los efectivos navales detectaron un vehículo con hombres armados, quienes al percatarse de su presencia abrieron fuego.

A los detenidos les fueron decomisadas armas y vehículos. ı Foto: SSPC

En respuesta, el personal de la Marina repelió la agresión, lo cual, apuntó, fue conforme a los protocolos de actuación y en estricto apego a los derechos humanos.

TE RECOMENDAMOS: SEMAR detiene búsqueda Marina concluye búsqueda de náufrago tras ataque militar estadounidense en aguas internacionales

Tras intentar huir, los presuntos agresores ingresaron a un domicilio donde fueron detenidos.

En Sinaloa, personal de @SEMAR_mx repelió una agresión y detuvo a 13 personas a quienes se les aseguraron 14 armas de fuego, 60 cargadores, 56 cartuchos, además de tres vehículos y ocho motocicletas.



Las instituciones del @GabSeguridadMX continuaremos trabajando en… pic.twitter.com/t3qM8AY5oa — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 31, 2025

Durante la revisión del inmueble, las autoridades aseguraron ocho armas largas, cinco armas cortas, un rifle, 60 cargadores, 56 cartuchos útiles, tres vehículos y ocho motocicletas, según detalla el documento.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con el armamento y los vehículos decomisados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público federal, quien determinará su situación jurídica.

Tras repeler una agresión, autoridades federales detienen a 13 hombres con armamento y vehículos en #Sinaloa. https://t.co/QQ3gVqwUKt pic.twitter.com/MsvI4rL35d — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 31, 2025

El operativo contó con la participación coordinada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la entidad.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad señaló que las instituciones federales continuarán trabajando junto con el gobierno de Sinaloa “para detener a los generadores de violencia y pacificar la entidad”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am