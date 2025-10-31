Detienen en Aguascalientes a ‘El Charro’, presunto jefe regional del CJNG

Fuerzas federales detuvieron en Aguascalientes a Armando “N”, alias “El Charro”, identificado como jefe regional de un grupo delictivo y principal generador de violencia en la entidad, quien es señalado por delitos de distribución de droga, extorsión, secuestros y homicidios.

Según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado, la detención fue resultado de un operativo conjunto de autoridades federales, y junto con “El Charro” fueron detenidas otras dos personas, presuntamente sus colaboradores.

Imagen de los tres detenidos. ı Foto: SSPC

Como parte de los trabajos de investigación e inteligencia, las autoridades identificaron dos inmuebles que eran utilizados como puntos de operación y resguardo de vehículos, armas de fuego y drogas. Tras obtener los mandamientos judiciales correspondientes, dichos lugares fueron intervenidos y asegurados.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público federal, quien determinará su situación jurídica, precisó el comunicado.

En una operación conjunta, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico detuvieron en Aguascalientes a Armando “N”, alias “El Charro”, jefe regional de un grupo delictivo y principal generador de violencia en la entidad, encargado de la distribución de droga, extorsión,… pic.twitter.com/baQxtFzn4H — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 31, 2025

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), según explicó la SSPC en su comunicado.

Las instituciones de seguridad señalaron que con estas acciones refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia que afectan a la sociedad.

De acuerdo con reportes, “El Charro” estaría vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación y se le atribuye ser jefe regional, particularmente dentro de una célula criminal conocida como Fuerzas Especiales del Charro (FECHA).

Su ámbito de influencia incluye regiones como Aguascalientes, Guanajuato, y principalmente Jalisco y Michoacán.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am