Se cierra controversia por 54 barreras comerciales entre México y EU, afirma Presidenta Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que se ha alcanzado a cerrar la controversia a causa de las 54 barreras comerciales que argumentó Estados Unidos contra México, en medio de las negociaciones arancelarias que se han sostenido este año.

En vísperas de que dé inicio la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que el objetivo siempre será defender el interés de México.

Para dar a conocer más reportes sobre cómo se prepara el Gobierno para este proceso comercial e internacional, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que habrá de esperar a que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llegue de la última reunión a la que acudió.

“Ahora vamos a esperar que llegue Marcelo Ebrard de su viaje que fue muy intenso. Yo, por lo que he hablado con él, vamos… ya prácticamente cerramos el tema de las famosas 54 medidas no arancelarias, poniéndonos de acuerdo. Nosotros siempre defendiendo el interés de México, obviamente”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo este viernes en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que con esto se espera alcanzar un acuerdo global con el socio norteamericano en materia comercial, como los que ya se consiguieron en temas de seguridad y migración; aunque respecto de este último dijo que se cotinuará exigiendo que haya un reconocimiento de la importancia de los mexicanos que habitan en aquel país.

