Tesoro pega a red de tráfico de personas; desde México metió a miles a EU

Destapan México y EU red de firmas cómplices en el tráfico de personas

Una investigación coordinada entre Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México destapó una organización criminal transnacional con sede en Cancún, Quintana Roo, dedicada al tráfico de migrantes y vinculada con el Cártel de Sinaloa.

La red, que ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro de EU, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), “ha traficado con miles de migrantes ilegales desde Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia hacia Estados Unidos”.

La OFAC identificó al grupo como la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO, por sus siglas en inglés), liderada por el empresario Vikrant Bhardwaj, ciudadano de origen indio con nacionalidad mexicana.

471 investigaciones por trata de personas iniciadas en 2025

Además de sus operaciones de tráfico de personas, “la Bhardwaj HSO está involucrada en narcotráfico, sobornos y lavado de dinero”.

Según la OFAC, la organización criminal “ha combinado varios métodos de transporte —aéreo y marítimo— para facilitar el traslado de migrantes indocumentados desde países que representan riesgos a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

El grupo, con base operativa en Cancún, utiliza “sus propios yates y marinas para trasladar migrantes hacia México”, quienes posteriormente son alojados en “hostales y hoteles antes de ser enviados a la frontera con Estados Unidos”.

Además, la Bhardwaj HSO ha operado “en colaboración con miembros de la organización criminal Hernández Salas”, designada por OFAC en 2023, para usar el “corredor Tapachula–Cancún–Mexicali” como ruta de traslado hacia territorio estadounidense.

La dependencia precisó que los servicios de tráfico humano contratados por esta red “generan miles de dólares por persona” y que la organización “recibe apoyo operativo de individuos empleados por el Cártel de Sinaloa”.

Entre los principales operadores señalados se encuentran José Germán Valadez Flores, quien es descrito como “empresario y narcotraficante cercano a Bhardwaj”, quien “desempeña un papel significativo en el contrabando de migrantes a Cancún mediante el soborno de funcionarios mexicanos corruptos”.

También se identificó a Jorge Alejandro Mendoza Villegas, expolicía de Quintana Roo, quien “tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados”.

El Tesoro informó que desde 2020 Mendoza Villegas “ha apoyado las actividades de tráfico de personas y drogas de la organización a través del aeropuerto”.

Junto a ellos, el gobierno estadounidense bloqueó 16 empresas localizadas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos, entre ellas V and V Astillero S.A. de C.V., Operadora Turística Principessa S.A. de C.V., VNV Store S.A. de C.V., Thercumex S.A. de C.V., Constructora Gerlife S.A. de C.V., Comercialicun S.A. de C.V. y Cargas y Regulaciones Eléctricas S.A. de C.V., por estar controladas o actuar en nombre de los miembros de la red.

Como resultado, “todos los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC”.

GOLPE MEDIÁTICO. El anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre las sanciones impuestas a la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj, representa más un golpe mediático que una desarticulación real, consideró el experto en temas de seguridad David Saucedo.

“La red sigue operando en México. Puedes contactarte a los números telefónicos que aparecen en sus páginas y rentar una casa, un yate o un departamento. No están suspendidas sus actividades”, advirtió el analista.

No obstante, Saucedo consideró que la acción “no representa un golpe contundente” y que el comunicado estadounidense es “triunfalista”. Explica que las medidas se limitan a congelar activos y prohibir transacciones con ciudadanos estadounidenses, sin que haya detenciones ni suspensión de actividades en México.

El especialista, quien ha documentado la operación de redes de tráfico de personas en el país, detalló que Bhardwaj es un empresario muy conocido entre la élite turística de Cancún, dedicado a la comercialización y renta de viviendas de lujo, marinas y yates en destinos de alta gama.

“En Cancún siempre se manejó off the record que su éxito se debía a que, además de la venta y alquiler de propiedades, se dedicaba también a la trata. Tiene embarcaciones y aviones que utilizaba para el divertimento, pero también para el traslado de personas”, señaló.

Saucedo recordó que se trata de un empresario visible públicamente, con presencia en redes sociales y páginas en Internet donde ofrece inmuebles en México y en Dubái.

“Yo fui a algunos de sus desarrollos, y sí, están muy grandes, muy costosos, todo en dólares. Se veía un empresario de alto nivel, pero en Cancún todo el mundo lo conocía y se hablaba de que lavaba dinero”, comentó.

El especialista apunta que el entramado de Bhardwaj podría estar financiado o respaldado por grupos criminales de mayor escala, aprovechando su infraestructura hotelera y de transporte: “Se vinculó con gente del Cártel de Sinaloa que seguramente lo financió. Al tener infraestructura de transportación, se prestó a otro tipo de actividades”.

De acuerdo con su análisis, la red identificada por Washington “no es una de las más grandes” que operan en el país.

“No, es una red menor. Las grandes son las de los cárteles, como Sinaloa, Jalisco (Nueva Generación), las facciones de Los Zetas o el Tren de Aragua. Ellos sí mueven caravanas de personas que cruzan México por tierra o el desierto”, explicó.