Texas pide abrir la frontera de Estados Unidos al ganado de México

El tema del ganado ha sido reciente en los últimos meses.

Texas pidió a las autoridades federales de Estados Unidos reabrir “lo antes posible” la frontera con México para permitir nuevamente la importación de ganado, luego de casi un año de suspensión por un brote de la mosca del gusano barrenador.

En ese sentido, el comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, hizo énfasis en que ya existen las condiciones sanitarias necesarias para retomar el comercio ganadero entre los dos países. Asimismo, destacó la importancia económica de estas importaciones para el sector agropecuario de EU.

“Necesitamos esas reses como parte de nuestra economía agrícola. Si no abrimos pronto, México las alimentará con su propio maíz, las procesará en sus plantas y nosotros perderemos ese negocio”, refirió.

Durante décadas, México ha sido el principal proveedor de ganado en pie para Estados Unidos, con un promedio de más de un millón de reses exportadas cada año. Esta cifra representa cerca del 60% de las importaciones de ganado y alrededor del 3% del hato nacional.

Cabe señalar que el secretario de Agricultura de México, Julio Berdegué, sostuvo reuniones en Washington con autoridades estadounidenses para tratar la reapertura de la frontera. El funcionario informó que hubo “avances significativos” aunque todavía no se ha fijado una fecha concreta para restablecer el intercambio comercial.

