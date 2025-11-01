Eduardo Ramírez y su arropo a Taibo II

Flaco favor, nos comentan, el que se hizo ayer el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, al tener a Paco Ignacio Taibo II como invitado estelar en el lanzamiento del programa estatal “Chiapas, leyendo por la paz”. Y es que el director del Fondo de Cultura Económica no ha planteado ni media disculpa —y todo parece indicar que no lo hará—, luego de generar indignación entre quienes defienden las causas de las mujeres al señalar aquello de “si partimos de la cuota, un poemario, escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer no merece que lo mandemos a una sala comunitaria…” Por lo pronto, nos comentan, ayer escritoras, académicas, promotoras culturales y colectivas protestaron frente a la librería José Emilio Pacheco del FCE, ubicada en la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. “Las mujeres no somos cuota, somos presencia viva”, le expresaron. Uf.

