ONU llama a EU a parar bombardeos a lanchas

Captura de video del ataque de EU a una presunta narcolancha





El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, afirmó ayer que los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental que supuestamente transportan drogas ilegales desde Sudamérica son “inaceptables” y deben parar, y pidió que se indaguen estos actos.

Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de Türk, transmitió su mensaje en conferencia de prensa: “Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe detener esos ataques y tomar todas las medidas necesarias para prevenir la ejecución extrajudicial de gente a bordo de estas embarcaciones”.

Shamdasani indicó que Türk considera que “los ataques aéreos de Estados Unidos a botes en el Caribe y en el Pacífico violan el derecho humanitario internacional”.

61 personas han muerto en 14 ataques a embarcaciones

En ese contexto, el presidente Donald Trump afirmó que no contempla ataques contra Venezuela, pese a la preocupación en Caracas de que el despliegue militar estadounidense en el Caribe busque derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

“No”, respondió el mandatario a un periodista a bordo del Air Force One cuando se le preguntó por reportes que indicaban que estaba considerando tales ataques, sin dar más detalles.

Lo anterior, luego de que el Miami Herald y The Wall Street Journal afirmaran que EU se prepara para hacerlo contra instalaciones militares. Según el primero, los ataques desde el aire podrían ocurrir “en cuestión de días o, incluso, horas”. Sin embargo, el WSJ matizaba que la decisión aún estaba sobre la mesa.

A principios de la semana, desde el portaaviones USS George Washington en Japón, Trump abordó el tema de los ataques en el mar y reiteró que “ahora detendremos las drogas que entran por tierra”.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el miércoles el último ataque militar de la campaña, contra una embarcación que, según dijo, llevaba drogas en el Pacífico Oriental. Las cuatro personas que iban a bordo murieron. Fue el ataque 14 desde el inicio del operativo a principios de septiembre, que ha dejado al menos 61 fallecidos.

MSL