¿Seguirá unida la 4T?

Resulta que hasta el momento no hay certeza de que los partidos que forman parte de la 4T se mantengan juntos de cara a las elecciones del 2027. Ciertamente falta bastante para entonces, pero es sabido que muchos procesos internos de cara a esos comicios tendrán lugar en el 2026. El caso es que, acelerando un poco el paso, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, pidió ayer al PVEM y al PT mantener las alianzas en todo el país. “El proyecto de país es el que nos une… Creemos que es importante mantener la alianza, pero de una vez adelantamos que nos gustaría que en el 2027… en todo el país, podamos ir juntos”. En el caso del Verde ya hubo una primera respuesta de una de las cabezas de ese partido, Manuel Velasco. La alianza legislativa en torno al proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum va a seguir, ha dicho, pero para definir posiciones en las entidades —habrá 17 en juego— se tendrá que conocer el sentir de las dirigencias estatales. O sea, no hay un sí en automático. Ahí el dato.

