Sheinbaum destaca Ofrenda de Día de Muertos instalada en Palacio Nacional; la dedica a mujeres indígenas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se sumó a la celebración del Día de Muertos, que se conmemora el 1 y 2 de noviembre, mostrando la ofrenda de Palacio Nacional que este año fue dedicada a las mujeres indígenas.

“Este año lo dedicamos a las ancestras de México: las mujeres indígenas de México. En este año de la Mujer Indígena celebramos el Día de Muertos a todas nuestras ancestras”, resaltó Claudia Sheinbaum Pardo, a través de un video en sus redes sociales.

La ofrenda en Palacio Nacional se llena de flores, colores, canto y fuego. Cada pétalo de cempasúchil marca el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida en su paso por la tierra. 🌺



La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la ofrenda fue colocada por personal de la Secretaría de Cultura.

“La ofrenda en Palacio Nacional se llena de flores, colores, canto y fuego. Cada pétalo de cempasúchil marca el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida en su paso por la tierra.

“Honramos a las que cuidaron la milpa, a las que curaron con hierbas, a las que contaron historias bajo la luna, a las que defendieron su tierra y dignidad. Ellas siguen aquí, en la voz del viento, en el pulso de la tierra, en el eco de cada palabra de su lengua materna. Nuestra ofrenda es para ellas: por su fuerza, su sabiduría y su amor infinito. Ancestras de todas y todos los mexicanos”, escribió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo mostró al pueblo de México la ofrenda de Día de Muertos que se colocó en Palacio Nacional gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

“Es esta hermosísima tradición del pueblo de México de celebrar de una manera distinta a nuestros muertos que vienen a visitarnos en este Día de Muertos y los recordamos y les damos alimentos y los consentimos”, explicó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que se trata de una tradición muy distinta a las de otras culturas, ya que es una visión de la muerte que proviene de los pueblos originarios de nuestro país.

“Y ya saben, esta hermosa flor de cempasúchil, que utilizamos en las ofrendas del Día de Muertos o con ella adornamos nuestros hogares, es flor nativa de México, en el lugar donde la encuentren sepan que esta flor nació aquí en Mesoamérica”, detalló Claudia Sheinbaum Pardo.

