Sheinbaum cancela presentación de detalles del Mundial 2026 tras asesinato de Carlos Manzo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo canceló el evento que tenía programado para este lunes, en el que daría a conocer los detalles de la Copa Mundial de la FIFA, de la que México será una de las tres sedes en 2026.

Para este 3 de noviembre, la mandataria federal tenía prevista una ceremonia y conferencia en Los Pinos, donde se presentarían los planes para recibir a la Copa del Mundo.

Sin embargo coma tras un fin de semana enmarcado por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la Presidenta canceló el evento.

Así, para este lunes se mantiene programada la habitual conferencia matutina que ofrece de lunes a viernes en Palacio Nacional.

cehr