Avanza sin cambios Presupuesto 2026; diputados alistan hasta mil reservas

En medio de desacuerdos por los objetivos de gasto marcados para el siguiente año, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en los términos en los que les fue remitido y al cual los legisladores de las distintas bancadas intentarán realizar algunos cambios a partir de este martes, en una sesión donde se prevé que se discutan alrededor de mil reservas.

El plan presupuestal fue avalado con 39 votos a favor, emitidos por los integrantes del bloque de la 4T, y 19 votos en contra por parte de la oposición, con un debate que además estuvo enmarcado por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.

Su homicidio fue motivo para que legisladores de oposición pidieran en más de una ocasión a Morena y sus aliados, que se resignara un mayor monto a la seguridad, pero particularmente a los programas enfocados en el fortalecimiento de las policías locales.

El panista Héctor Saúl Téllez comentó que lo ocurrido con él edil debe ser tomado como un llamado de atención para que el bloque guinda asegurará recursos suficientes en materia de seguridad y evitar que más presidentes municipales continúen siendo víctimas de la violencia.

Los reclamos de la oposición fueron refutados por los morenistas quienes tildaron a los inconformes de “carroñeros”.

La legisladora guinda Antares Vázquez recordó que en vida, cuando Carlos Manzo fue diputado, señaló como uno de los responsables de la violencia en Michoacán al expresidente Felipe Calderón por haber declarado la guerra contra el narco en esa entidad.

A pesar de este debate y otros puestos sobre la mesa en materia de salud, energía, infraestructura, educación, la mayoría parlamentaria que conforman Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), aprobaron en lo general y lo particular el dictamen que contempla un gasto de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos.

Al término de la sesión, la presidenta de la Comisión, la diputada Marilyn Gómez Pozos, detalló que se espera una presentación de entre 900 a mil reservas por parte de todos los partidos que se representan en la Cámara de Diputados.

“Bueno, hoy el Partido de Acción Nacional hablaba de 30 reservas, que no sé cuántas tengan como partido para mañana, pero yo estoy calculando que van a ser aproximadamente unas mil, de 900 a mil reservas entre todos los partidos: las que va a presentar Acción Nacional, oposición y las propias que nosotros como morena y partidos aliados tenemos”, declaró.

Confirmó que este 4 de noviembre se llevará a cabo la discusión en lo general ante el Pleno, y recordó que se había fijado el acuerdo para que las modificaciones al paquete presupuestal que remitió la Presidenta de la República se realizarán durante la discusión en lo particular, la cual se prevé llevar a cabo a partir del miércoles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr