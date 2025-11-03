Crimen no apaga su legado, exclama la viuda de Manzo

Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, ayer, en el homenaje póstumo al también edil de Uruapan.

La esposa de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, aseguró que el legado del alcalde de Uruapan no será apagado con su asesinato.

Durante el homenaje póstumo del ayuntamiento, con el féretro de su esposo frente a ella, advirtió, entre lágrimas, que la lucha que la víctima tenía contra el crimen organizado y las injusticias seguirá con ella y con los ciudadanos.

“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy”, expresó.

“Hoy tenemos ese legado de seguir apoyando a Uruapan, porque este gobierno independiente seguirá apoyando al sector más vulnerable. Hoy le digo al pueblo que no decaigamos, que nos levantemos como a él le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes, que defendamos ese Uruapan de antes, que defendamos nuestra patria, porque él hubiera sido el mejor presidente de México”, dijo.

Aseguró que “esta lucha es por la justicia, por la violencia que seguimos viviendo, por los desaparecidos que aún no regresan a casa. Carlos sigue aquí, en cada paso de quienes continúan su lucha. Su sombrero no cayó; sigue siendo símbolo de esperanza y dignidad para Uruapan”.

Cientos de habitantes de Uruapan, familiares y amigos se reunieron para despedir al presidente municipal Carlos Manzo. El acto comenzó desde las instalaciones de la funeraria San José para después dirigirse a la Pérgola Municipal, donde se realizó el homenaje póstumo.

La misa de cuerpo presente del alcalde de Uruapan lució totalmente abarrotada, pues cientos de personas acudieron a darle el último adiós al político. Antes, Manzo Rodríguez fue velado de manera privada en la funeraria San José, hasta donde llegaron pobladores de Uruapan para despedirlo.

Cerca de las 7:30 horas, arropado por miles de personas, el cuerpo de Carlos Manzo llegó al panteón municipal San Juan Evangelista de Uruapan, en Michoacán, para ser sepultado.

Este sábado por la tarde, Manzo Rodríguez fue atacado a balazos por sujetos desconocidos mientras encabezaba la celebración del Festival de Las Velas, que se conmemora año con año con motivo del Día de Muertos.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que el ataque ocurrió a las 20:10 horas y, al trasladarse al hospital, el alcalde perdió la vida a las 20:50 horas. Añadió que en el lugar de los hechos, además de abatir a una persona, se localizó un arma calibre 9 milímetros y siete casquillos percutidos.

Además, al revisar sus pertenencias, no se logró encontrar ninguna identificación, por lo que continúan las investigaciones para identificar al agresor. Entre las víctimas también se encuentra el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, a quien apodan El Saladitas, y éste habría recibido varios impactos de bala que lo mantienen en estado de salud crítico.

Horas antes de su muerte, el presidente municipal de Uruapan transmitió en sus redes sociales un emotivo mensaje acompañado de sus hijos y esposa.

Carlos Alberto Manzo Rodríguez asumió la presidencia municipal de Uruapan el pasado 2024, cuando ganó las elecciones locales por amplia mayoría, encabezando un movimiento independiente que se denomina Los del Sombrero.