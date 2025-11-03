Gabinete de Seguridad abate a 13 tras agresión en Guasave; liberan a 9 personas secuestradas

Mueren 13 agresores tras ataque a personal del Gabinete de Seguridad en Guasave.

Al responder a una agresión en el municipio de Guasave, Sinaloa, autoridades federales abatieron a trece agresores y liberaron a 9 personas que se encontraban secuestradas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch.

Los hechos ocurrieron este lunes alrededor de las 12:45 horas, cuando personal del Gabinete de Seguridad realizaba patrullajes de rutina en la sindicatura La Brecha, donde fue atacado por civiles armados que se ocultaban debajo de un puente.

Al responder, 13 agresores perdieron la vida y otros 4 fueron detenidos; además, se aseguraron armas largas, equipo táctico y 7 vehículos. Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Siendo aprox. 12:45 hrs, en patrullajes en La Brecha, Guasave, Sinaloa, personal operativo del @GabSeguridadMX fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente. La respuesta inmediata permitió lo siguiente:

• 13 agresores perdieron la vida

• 4 detenidos

Habitantes de La Brecha relataron a medios locales que escucharon detonaciones prolongadas, además de observar el desplazamiento de vehículos blindados y una fuerte presencia de fuerzas federales en los accesos al poblado.

Videos en redes sociales también dan cuenta del sobrevuelo de un helicóptero de la Marina en la zona, mientras al fondo se escuchan detonaciones.

El enfrentamiento es considerado uno de los más violentos registrados en Sinaloa durante el año en curso, y según versiones extraoficiales, habría sido detenido Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, líder del llamado Cártel de Guasave, en alianza con Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”.

La población permanece en alerta mientras las autoridades continúan las labores de investigación y aseguramiento de la zona.

