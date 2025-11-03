IMSS registra segunda cifra más alto de empleos; van 22.6 millones

Al 31 de octubre, México llegó a 22 millones 639 mil 50 puestos de trabajo, según las afiliaciones registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa la segunda cifra más alta documentada en el registro histórico.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del IMSS, Zoé Robledo, precisó que en octubre se crearon 198 mil 454 empleos formales, por lo que en lo que va del año se han generado 400 mil 671 puestos de trabajo, lo que equivale a una tasa de 1.8 por ciento.

Remarcó que las cifras aún pueden incrementarse dado que aún no se consideran los registros de quienes trabajan por plataformas.

En cuanto al salario, la base de cotización se encuentra en 623.5 pesos diarios que significa una tasa de crecimiento de 7.4 por ciento en los últimos 12 meses.

Destacó que hay 19 millones 777 mil 386 empleos permanentes, que es la cifra más alta considerando cualquier mes.

Respecto al empleo de las mujeres, detalló que hay nueve millones 195 mil 810 lugares ocupados por ellas, que representa 40.6 por ciento.

