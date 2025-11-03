México insiste en acercamiento con EU para frenar nuevo amago aéreo

El Gobierno de México insistirá en un acercamiento con las autoridades estadounidenses, no sólo para solucionar la inconformidad que llevó a la revocación del acceso a 13 rutas aéreas mexicanas que se determinó hace unos días, sino también para frenar el nuevo amago con el que Estados Unidos busca prohibir los vuelos combinados, es decir, aquellos que ingresan con pasajeros y con carga, se informó esta mañana.

A finales del mes pasado, Estados Unidos notificó la suspensión de 13 rutas que viajan desde México, que se generó como inconformidad por el decreto con el que México trasladó la llegada de aviones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La semana pasada, el Departamento de Transporte de aquel país fijó un plazo de 14 días para que las aerolíneas mexicanas presenten sus alegatos respecto a una nueva medida que se alista para no permitir que ingresen aeronaves con pasajeros y con carga en la panza de la unidad.

TE RECOMENDAMOS: Reporta cadena estadounidense NBC Trump planea operación militar encubierta contra cárteles en territorio mexicano

Tras reiterar el rechazo al primer bloqueo que se hizo a las aerolíneas nacionales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se mantiene la búsqueda de una llamada con el secretario del Departamento de Transporte de aquel país, Sean Duffy.

Además de esto, se le enviará una carta para exponerle los argumentos por los cuales no se está de acuerdo con la medida dictada.

“Nosotros, como lo dije, creo que vamos a llegar a un acuerdo, no creo que lleguemos a esta situación, de “en 14 días”, que plantearon. Estamos buscando una llamada con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el secretario de Transporte del gobierno de los Estados Unidos, y una carta que se va a enviar dando todos los argumentos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.

Sobre la reunión que sostuvo el viernes pasado con los directores de las principales líneas aéreas, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que éstas brindaron al gobierno información sobre la carga con la que cuentan y otros detalles que pueda servir en esta negociación.

“Sí. Ellos tienen una serie de ideas de lo que se podría hacer. Nos dieron elementos, muchos elementos técnicos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que para este martes sostendrá otra reunión con empresas dedicadas al transporte de carga y que tienen operaciones en el AIFA para conocer su percepción o si tienen alguna observación o solicitud ante algún posible problema en este aeropuerto.

Agregó: “La sanción que hace el Departamento de Transporte del gobierno de los Estados Unidos tiene que ver con una supuesta orientación en México: “que evitamos que haya una competencia leal entre las aerolíneas estadounidenses y mexicanas”. Nosotros no consideramos que este sea el caso. Hay total competencia y libre competencia; incluso, el número de slots —que se llama— en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el “Benito Juárez”, se reasignaron una serie de slots a partir de esta solicitud que se hizo”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR