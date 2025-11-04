Diputados debaten Presupuesto 2026; gasto aumenta y oposición reclama distribución

Avanza en diputados en discusión sobre el dictamen al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual contempla un gasto neto total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos (mdp); esto en medio de denuncias de la oposición por asignar mayor presupuesto a salud y seguridad.

Aunque el documento expone que el gasto implica un incremento de 891 mil 667.9 millones de pesos, 5.9 por ciento mayor en términos reales comparado con lo aprobado en 2025.

Del total estimado, 69.6 por ciento corresponde a gasto programable y el restante 30.4 por ciento a erogaciones de naturaleza no programable, la oposición denunció una asignación presupuestal mayor en materia de salud y dijo que en temas de seguridad es necesario reforzar a través de asignación de presupuesto a municipios.

En tribuna diputados de todos los frentes mencionaron que el gasto programable, se orienta a la generación de bienes, servicios y obra públicos que la población demanda, suma 7 billones 94,708.8 millones de pesos; es decir, un incremento de 5 por ciento en términos reales con relación al monto aprobado en 2025.

Además, la estimación de gasto no programable para 2026 asciende a 3 billones 098,974.9 millones de pesos, que se integra por el costo financiero de la deuda, que concentra 50.7 por ciento del total; las participaciones que se entregan a entidades federativas y municipios, que representan 47 por ciento, y el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), que significa 2.3 por ciento del total.

Desde tribuna Armando Tejeda Cid (PAN) afirmó que el PEF-2026 no sólo es un -listado- de números, sino el destino económico del país. Aseguró que las y los campesinos están cansados de no tener el respaldo del Gobierno Federal.

Señaló que es necesario sacar al campo del rezago e indicó que Morena ha abandonado a los municipios, tanto en infraestructura como en seguridad “La ineficaz administración de Morena ha permitido la creación de un hoyo negro en el pago de la deuda pública. El Gobierno ha sido omiso en fortalecer la seguridad pública, en especial en el estado de Michoacán”, dijo.

Ma. del Carmen Cabrera Lagunas (PVEM) expuso que el tema de seguridad pública es uno de los temas sensibles y prioritarios para la sociedad en su conjunto, por ello, el gobierno de la Presidenta de la República “ha destinado un monto importante para fortalecer el rubro, garantizando la política de prevención, de inteligencia, de proximidad con la sociedad y de atención a las víctimas”.

Refirió que las transferencias estructurales y por consecuencia presupuestales “del ramo 36 al ramo 07 dotan a la Sedena para el desarrollo de la prevención, de la inteligencia, el uso de tecnología, la capacitación de las personas integrantes de la Guardia Nacional y su coordinación con las autoridades y cuerpos estatales y municipales del país”.

Yerico Abramo Masso (PRI) mencionó que el Secretario de Seguridad y Participación Ciudadana ha expresado la necesidad de fortalecer los cuerpos de seguridad pública, por lo que es importante atender a dicha observación.

Subrayó que, si Pemex cumple “con eliminar el huachicol fiscal que daña sus finanzas, tal y como lo prometió su titular, no es necesario destinarle una partida presupuestal de 50 millones de pesos”.

Hasta esta tarde continua la discusión que ha sido aprovechada para dar posturas respecto al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” para atender seguridad en la entidad, esta propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum quien anunció este martes, una estrategia integral que busca atender las causas de la violencia en el estado tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

