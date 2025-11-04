EU no reabrirá aún su frontera al ganado mexicano: ‘Todavía no estamos listos’, afirma Rollins

Estados Unidos aún no reabrirá su frontera al ganado mexicano, a pesar del diálogo entre la secretaria de Agricultura de aquel país, Brooke Rollins, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Así lo anunció Rollins en entrevista con Reuters, quien aseguró que “todavía no estamos en el punto en el que me siento cómoda abriendo los puertos”. Sin embargo, remarcó que “creo que cada día que pasa nos acercamos un poco más”.

Lo anterior después de que, el lunes, Rollins viajara a nuestro país para reunirse con autoridades mexicanas, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum, una reunión que, según ambas partes, se llevó a cabo en un ambiente “respetuoso, formal y productivo”.

Sin embargo, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos aseguró que la frontera solo se abrirá hasta que se hayan superado todos los obstáculos con México, especialmente frente a la emergencia que su país ha acusado desde el nuestro por el tema del gusano barrenador.

“Quiero tener toda la confianza de que hemos retirado todas las piedras, de que entendemos todos los matices, de que estamos desplegando todos los utensilios de la caja de herramientas”, añadió.

Rollins evitó dar un plazo para la reapertura de la frontera con el ganado mexicano, si bien aseguró que seguirán las reuniones con autoridades estadounidenses y el mismo presidente Donald Trump.

Estados Unidos mantiene cerrada la frontera hacia el ganado mexicano desde julio de este año, a causa de un riesgo que acusa por la plaga de gusano barrenador detectada en distintos estados de nuestro país.

El país norteamericano acusó a México de no aplicar medidas suficientes para detener el gusano barrenador, lo que motivó el cierre de las fronteras.

Sin embargo, el lunes, tras la reunión con funcionarios mexicanos, Rollins aseguró que los esfuerzos de ambos países representaban “una operación completamente diferente, más sofisticada e impresionante”

“Creo sinceramente, que es el esfuerzo de mayor colaboración, tal vez en nuestra vida, entre los dos diferentes departamentos de Agricultura”, dijo Rollins.

