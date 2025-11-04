IMSS registra segunda cifra récord de empleo: 22.6 millones de plazas

Con corte al 31 de octubre, México registró 22 millones 639 mil 50 puestos de trabajo, de acuerdo con las afiliaciones registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la segunda cifra más alta en la historia desde 1997, año en el que inició esta medición; la primera se registró en noviembre de 2024.

“Ésta es la segunda cifra más alta de toda la historia desde que se tiene registro. La anterior había sido la de noviembre de 2024. Esto habla de la solidez respecto al crecimiento en términos del empleo formal”, dijo el titular del IMSS, Zoé Robledo.

El Tip: En 2025 se han generado 100 mil empleos ocupados por mujeres, lo que refleja una tendencia de inclusión laboral sostenida.

Durante la conferencia matutina, precisó que en octubre se crearon 198 mil 454 empleos formales —tercera cifra más alta de la que se tenga registro—, lo que significa que, en lo que va del año, se han generado 400 mil 671 puestos de trabajo, una tasa anual de 1.8 por ciento; además, en los últimos 12 meses, se han creado 20 mil 108 puestos, lo que corresponde a una tasa de 0.1 por ciento.

El director del IMSS hizo hincapié en que las cifras aún pueden incrementarse dado que aún no se consideran los registros de quienes trabajan por plataformas.

“Hay que destacar que aún en el piloto de plataformas, esto no contabiliza aún lo de plataformas, entonces, todavía puede incrementarse; sin embargo, ya la cifra de 198 mil empleos en un mes de octubre es la tercera más alta de la que se tiene registro en toda la historia”, dijo.

19.7 millones de empleos permanentes se registran ante el IMSS

En cuanto al salario, señaló que el salario base de cotización es de 623.5 pesos diarios y en los últimos 12 meses se incrementó en 43 pesos, equivalente a una tasa de 7.4 por ciento.

“Y también en términos de la calidad de este empleo, no solamente los números grandes en la variación, sino también calidad, es que tenemos un total de 87.4 por ciento de empleos permanentes. Y ésta es la cifra más alta que se haya tenido en todos los registros en el Seguro Social”, agregó.

Especificó que hay 19 millones 777 mil 386 empleos permanentes, que es la cifra más alta considerando cualquier mes desde que se tiene registro.

Respecto al empleo de las mujeres, detalló que hay nueve millones 195 mil 810 lugares ocupados por ellas, lo que representa 40.6 por ciento del total.

A esto se suma que en lo que va del año se han creado 100 mil puestos de trabajo de mujeres. “Entonces, también el salario, la permanencia y la participación de las mujeres son características distintas a lo que se había observado con anterioridad”, destacó.

Apenas en septiembre pasado, el IMSS reportó el registro de 23 millones 761 mil 340 afiliados, considerando a los beneficiarios que se emplean vía plataformas de viajes o entregas.

Para entonces, los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual al año en puestos de trabajo formales fueron el de transportes y comunicaciones, con 9.3 por ciento; comercio, con 2.7 por ciento, y el sector de electricidad, con 2.4 por ciento.