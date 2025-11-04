Mañanera de Sheinbaum: martes 4 de noviembre de 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum participa, cada mañana de lunes a viernes, en la conferencia Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional. En ésta, acompañada de su gabinete, informa los avances y proyectos del Gobierno federal en diferentes rubros como agricultura, salud, educación, entre otros.

Posteriormente, la mandataria federal responde preguntas de la prensa relacionadas con temas de la agenda nacional.

Se espera que este martes 4 de noviembre se aborden temas como el asesinato de Carlos Manzo, la ruptura de relaciones diplomáticas de Perú con México y otras situaciones relevantes para nuestro país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am