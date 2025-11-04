Los temas de hoy

Mañanera de Sheinbaum: martes 4 de noviembre de 2025

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, participa en la conferencia Mañanera del Pueblo, donde presenta avances del Gobierno federal y responde preguntas de la prensa

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La presidenta Claudia Sheinbaum participa, cada mañana de lunes a viernes, en la conferencia Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional. En ésta, acompañada de su gabinete, informa los avances y proyectos del Gobierno federal en diferentes rubros como agricultura, salud, educación, entre otros.

Posteriormente, la mandataria federal responde preguntas de la prensa relacionadas con temas de la agenda nacional.

Se espera que este martes 4 de noviembre se aborden temas como el asesinato de Carlos Manzo, la ruptura de relaciones diplomáticas de Perú con México y otras situaciones relevantes para nuestro país.

