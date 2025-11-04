Gobierno inicia campaña nacional de vacunación contra VPH para niñas, niños y población vulnerable

México avanza en la inmunización contra el virus del papiloma humano, informa el secretario David Kershenobich.

Con la meta de inmunizar a 2.5 millones de niñas y niños en México, la Secretaría de Salud anunció el inicio de la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH).

Al participar en la conferencia matutina, el secretario David Kershenobich detalló que de 2024 a la fecha ya se han aplicado más de dos millones de vacunas contra este virus a niñas de quinto año de primaria y de 11 años.

Recordó que a partir de 2025 se incorporó la aplicación de la dosis a niños, en los mismos rangos de edad.

Aunque señaló que esta enfermedad afecta principalmente a mujeres, para quienes representa la segunda causa de muerte, también perjudica a hombres, ocasionando daños en la vejiga y otros órganos, además de provocar verrugas genitales.

“Esta estrategia lo que persigue es que los niños y niñas que se vacunen ahora lleguen a la edad adulta sin tener ya ningún riesgo de desarrollar carcinoma cervicouterino David Kershenobich, secretario de Salud



Precisó que los grupos a vacunarse serán niñas y niños de quinto grado de primaria a 11 años de edad, niños de 12 a 16 años, personas de 11 a 49 años que vivan con VIH, así como víctimas de violencia sexual.

A la fecha, se han aplicado 960,548 dosis, lo que equivale a un avance del 42.6% de la meta.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am