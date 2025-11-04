Michoacán, epicentro de cárteles, es blanco militar de EU: expertos

Encapuchado que ingresó al Palacio de Gobierno de Michoacán, el domingo.

El homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, es un reflejo de la escalada de violencia ante la presión del gobierno estadounidense hacia los cárteles en un estado que la Administración para el Control de Drogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) identifica como epicentro de la producción y tráfico de estupefacientes sintéticos hacia Estados Unidos.

El crimen ocurre justo cuando la estrategia de Donald Trump en el Caribe asfixia económicamente a estos grupos, que ahora redirigen su violencia hacia autoridades locales y productores de aguacate y limón, consideró el especialista en seguridad Samuel González.

El Dato: En Uruapan se registra la presencia del CJNG, Cárteles Unidos, La Familia Michoacana, así como grupos de la región, como Tepalcatepec, Pueblos Unidos, Caballeros Templarios.

La más reciente Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 de la DEA explica por qué Michoacán se ha convertido en objetivo prioritario de la estrategia estadounidense y el foco de una posible intervención militar.

El documento expone que en esa entidad se tiene registro de la presencia del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, La Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos, una organización compuesta por miembros del Cártel de Tepalcatepec, Los Viagras, Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, Cártel del Golfo y Los Caballeros Templarios.

La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, ambos designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras por el Departamento de Estado de EU el 20 de febrero de 2025, controlan el puerto de Lázaro Cárdenas, punto clave para la importación de precursores químicos desde China y cocaína desde Colombia.

Según la DEA, “La Nueva Familia Michoacana es responsable transportar, importar y distribuir cantidades de múltiples toneladas de metanfetamina, cocaína y heroína hacia Estados Unidos”.

Los Cárteles Unidos mantienen control del municipio de Tepalcatepec en Tierra Caliente y son conocidos por extorsionar agricultores, amenazándolos con secuestro o muerte a menos que paguen miles de dólares por acre.

En 2019, inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos fueron directamente amenazados cuando una pandilla afiliada a dicha agrupación delictiva robó a punta de pistola el camión en que viajaban. El documento detalla que la rivalidad entre Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación genera altos niveles de violencia en Michoacán, con enfrentamientos regulares que han resultado en numerosas víctimas entre civiles, militares y policías.

El asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el sábado, generó repercusiones internacionales inmediatas.

Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, lamentó el homicidio y ofreció ampliar la ayuda de Estados Unidos a México en materia de seguridad, mientras medios como NBC News reportan que el gobierno de Trump planea una nueva misión en nuestro país contra los cárteles.

Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, advirtió que la oferta estadounidense de mayor cooperación es, en realidad, “un preludio a una intervención armada”.

“Los estadounidenses ya están preparándose para, en cosa de semanas, montar una intervención militar tanto en Venezuela como en México, y ya están los recursos ahí, puestos, en términos de lo que se necesita de unidades de fuerza especiales, misiles balísticos, de capacidades aéreas”, explicó.

El especialista calificó la supuesta cooperación como “un eufemismo” y agregó que “no es una ayuda, es un dictado, es una orden que viene desde Estados Unidos. Estamos en la inminente antesala de que eso empiece en Venezuela; podría empezar en cualquier momento”.

Al respecto, Samuel González pidió no perder de vista que este martes hay elecciones locales en 32 estados de la Unión Americana, en donde se elegirá a los gobernadores de Nueva Jersey, Virginia y la alcaldía de Nueva York, entre los 190 cargos que se renovarán.

“Ese discurso es parte también, se tiene que entender así, del discurso político de los republicanos en estas batallas, pero dicho esto, no deja de ser un tema que causa alarma y a la población”, dijo.

El también extitular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la extinta Procuraduría General de la República, señaló que el caso revela “dos paradigmas que se están desarrollando al mismo tiempo”.

Por un lado, explicó, los grupos catalogados por Estados Unidos como narcoterroristas “están empezando a sentir ciertos efectos de la estrategia que Trump está teniendo en el Caribe”, la cual lleva dos meses bloqueando las rutas de importación de cocaína.

“El hecho de que esté parada la línea de importación a Estados Unidos de cocaína, pues tiene efectos en materia económica, para ellos, muy importante. Y eso acelera la presión en Michoacán y otras regiones del país”, advirtió el especialista.

Asimismo, pronosticó que, ante la presión estadounidense, el Gobierno mexicano tendrá que “entregar más cabezas” de líderes criminales.

“Van a tener que hacer que entiendan qué es lo que les puede pasar si no respetan, pues, digamos, a ciudadanos y propiedades norteamericanas”, señaló.

La designación de La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos como organizaciones terroristas extranjeras representa un cambio radical en la estrategia estadounidense, que sitúa a Michoacán como el epicentro de una crisis que podría desembocar en una intervención militar sin precedentes en territorio mexicano.

…Y desaparece exedil de Zinapécuaro

› Por Alan Gallegos

El expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, Alejandro Correa, desapareció desde la madrugada de este domingo, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

Según el registro de las autoridades, el exalcalde fue visto por última vez en la comunidad de Tierras Blancas, en el municipio de Hidalgo, en los límites entre Michoacán y el Estado de México. De acuerdo con los hechos reportados ante las autoridades, el morenista había acudido a la Noche de Ánimas en Ciudad Hidalgo, en compañía de otra persona.

En sus últimas publicaciones en redes sociales, Correa compartió que había ido en Día de Muertos a llevarle flores a su madre al cementerio.

En conferencia de prensa, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que, en cuanto se reportó la desaparición del exfuncionario, se emitió una ficha de alerta para dar con su ubicación y ya hay personal de Guardia Civil que realiza recorridos por la zona.

“En cuanto se hizo la denuncia, se emitió una ficha de alerta para realizar las actividades, por lo que ya hay personal de Guardia Civil haciendo algunos recorridos por la zona, donde se le vio por última vez”, dijo el fiscal estatal.

Horas antes de desaparecer, Alejandro Correa denunció y condenó en redes sociales la muerte del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

El 27 de marzo de 2022, cuando Correa era alcalde de Zinapécuaro, el municipio vivió una matanza durante una pelea de gallos, donde un grupo armado abrió fuego y asesinó a 20 personas. En ese entonces, Correa emitió un comunicado para reclamar una estrategia de seguridad para Michoacán.