Ministros Giovanni Figueroa y María Estela Ríos chocan durante sesión de la SCJN; ‘no argumento al absurdo’

Aclaración sobre "argumento al absurdo" marca intercambio entre ministros de la Corte

Durante una sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía y María Estela Ríos González protagonizaron un breve intercambio, luego de que la ministra considerara una expresión del ministro como una alusión personal.

De acuerdo con la transcripción oficial disponible en el portal de la Corte, el ministro Figueroa intervino para aclarar un punto técnico sobre el debate jurídico en curso, “Me gustaría precisarle a la ministra Ríos que el argumento al absurdo al que hice referencia en mi anterior intervención es una técnica argumentativa y no es una alusión personal”, señaló.

La ministra Ríos respondió de inmediato, “la alusión es personal, porque entonces está diciendo que estoy argumentando al absurdo, y no es así.”

El diálogo concluyó con Figueroa reiterando su precisión y con la intervención del presidente del Pleno, quien cerró el tema: “Muy bien, gracias, se aceptan todas las precisiones.”

El término “argumento al absurdo” o reductio ad absurdum es una figura retórica usada en la argumentación lógica y jurídica para mostrar que una tesis resulta inválida si se lleva a sus consecuencias extremas. Su empleo no implica una descalificación personal, sino una estrategia para evaluar la solidez de un razonamiento.

El ministro Giovanni A. Figueroa, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, fue designado a la SCJN en 2024.

La ministra María Estela Ríos, quien se incorporó al tribunal en septiembre de 2025 tras haber sido consejera jurídica del Ejecutivo federal, ha reiterado su compromiso con la independencia judicial.

Aunque el intercambio fue breve y sin consecuencias formales, el episodio ha generado comentarios en redes sociales sobre el estilo de debate en la nueva composición del Pleno.

Las versiones oficiales confirman que se trató únicamente de una aclaración retórica dentro de un diálogo técnico y respetuoso.

