PRI exige colaboración con EU ante crisis de seguridad tras asesinato del alcalde de Uruapan

El senador Alejandro Moreno, Manuel Añorve y senadores del PRI exigieron justicia por el alcalde Carlos Manzo.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, manifestó la necesidad de que el gobierno de México acepte un mayor apoyo de su homólogo estadounidense para hacer frente al tema de seguridad con el fin de combatir al crimen organizado, tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, el también senador recordó que el gobierno de Estados Unidos ha manifestado su respaldo y su apoyo “como aliado, como vecino, como socio, y otras naciones del mundo y debemos de trabajar juntos para garantizar paz, armonía y seguridad en nuestros países”.

Moreno calificó de “hipócrita y mentiroso” el discurso del oficialismo que, bajo el argumento de defender la soberanía nacional, se niega a aceptar el apoyo norteamericano.

▶️#VIDEO | Al iniciar el día de hoy sesión en la cámara de diputados, con el tema de presupuesto 2026, legisladores del PRI, se pronunciaron contra los hechos ocurridos este fin de semana en Uruapan, Michoacán, tras el asesinato del alcalde de esa entidad, Carlos Alberto Manzo.… pic.twitter.com/6iE2x0ognx — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 4, 2025

“Este país que con este pretexto de decir que somos soberanos, con este discurso ideológico, hipócrita y mentiroso de Morena, lo que no quiere es que haya ayuda de otras naciones”, dijo.

El líder priista advirtió que la negativa a la cooperación internacional pone en riesgo el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y genera desconfianza en los socios comerciales de México.

Según Alejandro Moreno, la administración estadounidense tiene como prioridad el combate frontal a los cárteles del crimen organizado, tema que ha sido enfatizado por funcionarios como el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

“Estados Unidos es la principal potencia bélica y económica del mundo, tienen tecnología, tienen instrumentos, tienen equipo que necesitamos. Cooperación y colaboración, necesitamos trabajar de manera conjunta para garantizar la seguridad hemisférica en nuestra región”, afirmó el dirigente del PRI.

