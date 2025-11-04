Diputados protestan por asesinato de Carlos Manzo con sombreros ensangrentados | VIDEO

Diputados del PAN y del PRI se manifestaron este martes por el asesinato de quien fuera alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, al colocar sombreros con manchas rojas en sus curules en la Cámara de Diputados.

Al inicio de la sesión de este martes en el Pleno de San Lázaro, cuyo principal objetivo es la votación del Presupuesto 2026, algunos legisladores de los citados partidos opositores se unieron a la protesta con este inusual detalle.

Carlos Manzo, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Así, en sus curules, frente a su escritorio, exhibieron sombreros con manchas rojas que simulan sangre distribuidas por toda la pieza.

El sombrero era uno de los símbolos distintivos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue asesinado el 1 de noviembre tras recibir disparos de arma de fuego durante un evento por el Día de Muertos celebrado en su municipio.

▶️#VIDEO | Al iniciar el día de hoy sesión en la cámara de diputados, con el tema de presupuesto 2026, legisladores del PRI, se pronunciaron contra los hechos ocurridos este fin de semana en Uruapan, Michoacán, tras el asesinato del alcalde de esa entidad, Carlos Alberto Manzo.… pic.twitter.com/6iE2x0ognx — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 4, 2025

Algunos legisladores ofrecieron fotografías a la prensa con los sombreros ensangrentados. Incluso, algunos aseguraron que el homenaje no era solo para Manzo, sino también para todas las víctimas de la violencia en Michoacán y otros estados del país.

Incluso, al inicio de la sesión, se guardó un minuto de silencio en honor a Carlos Manzo.

En el mismo sentido, ante la prensa, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, acusó que el asesinato de quien fuera alcalde de Uruapan es resultado de una falta de estrategia del Gobierno federal.

En México ya no se castiga al crimen.

Se castiga al que lo enfrenta. pic.twitter.com/dBmNenLWcC — PRI (@PRI_Nacional) November 3, 2025

Moreira Valdez se refirió al Plan Michoacán para la paz y la justicia que el Gobierno de México anunció este martes en la Mañanera del Pueblo, y dijo que es “insuficiente”.

“Esto no va a funcionar. Si no regresan presupuesto a los municipios y a los estados, esto no va a funcionar. Los municipios no tienen dinero para enfrentar todo, se lo llevó el Tren Maya. Esa es la verdad”, aseguró el priista.

Días antes, el PRI, en sus cuentas de redes sociales, publicó una imagen en referencia a Carlos Manzo, en donde se aprecia un sombrero con la leyenda: “En México, ser valiente es una sentencia”.

